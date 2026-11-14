Evenimentele culinare din acest weekend: merdenea versus șuberek

E plin de evenimente culinare în București și în țară, de la târguri de producători la târguri de Crăciun, de la zile dedicate câte unui preparat la festivaluri ale vinului românesc.

București

Festivalul Bucovinei, vineri–duminică, 13–15 noiembrie, 10:00–20:00, în Piața George Enescu, lângă Ateneu. Are un târg cu 20 de producători din Bucovina: preparate din carne, lactate, miere, plăcinte și dulcețuri. Sunt și degustări, demonstrații de gătit și muzică populară. Intrarea e liberă.

Festivalul Haiducesc, 13–15 noiembrie, în Parcul IOR, zona Glob–Calul Titanilor. Găsești frigărui la cărbuni, pastramă, bulz, mămăligă, brânzeturi, plăcinte cu mere sau dovleac și băuturi de sezon. Intrarea e liberă.

Piața Urbană 6, 13–15 noiembrie, la Magic Summer Waves, Drumul Taberei 115. E un târg de food truck-uri și cafea de specialitate. Programul: sâmbătă 11:00–22:00, duminică 11:00–20:00.

La Pâine Goală (Ion Brezoianu 10) și la alte câteva localuri se sărbătorește pe 14 noiembrie Ziua Internațională a Merdenelei. Cu invitați din Grecia, Austria și Italia, care vor face versiunile lor de merdenea.

La Ou București vine Constanța, respectiv se face șuberek proaspăt în ambele zile de weekend. O porție constă dintr-un șuberek cu carne din pulpă de vită, condimentată, și unul cu brânză, un mix de telemea proaspătă de vacă și brânză veche de oaie. Plus un pahar de ayran făcut de noi. E ultima dată când se face anul acesta.

Craiova

RO-Wine Winter Special Edition, sâmbătă, 14 noiembrie, 11:00–20:00, la Ramada Plaza. Sunt vinuri premium de la crame românești și străine, iar sticlele se pot cumpăra direct de la expozanți. Are și un masterclass despre brânzeturile italiene DOP. Biletele sunt pe bilete.ro.

Târgul de Crăciun s-a deschis pe 13 noiembrie.

Sibiu

Târgul de Crăciun din Piața Mare s-a deschis pe 13 noiembrie. E a 19-a ediție și are peste 120 de expozanți.

Constanța

Zilele Dobrogei la Pavilionul Expozițional, un târg cu mulți producători locali, sprijinit și de la mișcarea Flavours of Dobrogea, care coordonează candidatura Dobrogei la statutul de Regiune Gastronomică Europeană.

Brașov

Transylvanian Food Market în Piața Sfântul Ioan, cu producători locali de dulciuri, conserve, fructe și legume și lactate. Se întâmplă între 13 și 15 noiembrie, de la 10:00 la 18:00.