În weekendul acesta se deschide târgul de Crăciun de la Cluj, iar în București au loc multe evenimente gurmande la care poți petrece câteva ore plăcute, cu copii sau fără.

București

Ediția specială de Crăciun a târgului Chocolate Saga are loc între 20 și 22 noiembrie 2026, la Biblioteca Națională a României. La eveniment vin producători de ciocolată artizanală și creatori de produse gourmet.

Conform organizatorilor, printre expozanți se numără și doi ciocolatieri români cu premii la competiții internaționale: Marinel Bejan, artistul din spatele brandului DAMARIN și primul român finalist la World Chocolate Masters 2026, aduce la Chocolate Saga o colecție de praline, și KESTAR, producătorul român fondat de Octavian Petruț, câștigător a trei medalii la etapa mondială a International Chocolate Awards 2026.

Participanții pot lua parte la diferite demonstrații, experiențe gastronomice, ateliere și activități. Prețul biletului este între 15 si 25 de lei; pensionarii, elevii și studenții au tarife reduse, iar copiii până în 10 ani și persoanele cu dizabilități au intrare gratuită.

Gingerbread Fair 2026 la Muzeul Antipa, 21-22 noiembrie, în curtea muzeului. Un târg cu mici afaceri locale, un sat de căsuțe de turtă dulce și un atelier de decorat turtă dulce la care poate participa oricine și care își propune să decoreze 1.000 de omuleți.

Intrare: 25 lei/persoanā/zi, copiii până în 14 ani au intrarea gratuită.

Pop-up caritabil la brutăria Casa del Pan din București, organizat de istoricul culinar Cosmin Dragomir. Sâmbătă, între orele 10 și 16, vor fi disponibile 300 de porții din selecția de zacuște și alte tartinabile (ARCA) pe diferite pâini artizanale (Casa del Pan), brânză maturată (Horezu) și horincă/vișinată (La Horincie).

Setul de degustare costă 32 de lei iar profitul obținut este direcționat spre campania #mancareafacebine, al cărei beneficiar final e Asociația Curtea Culorilor, un adăpost pentru tinere crescute în orfelinate care are nevoie de sprijin pentru a-și continua activitatea.

Degustare de mâncare nepaleză la Londohome: Sâmbătă și duminică, între 15:00 și 22:00, bucătarul Umesh Chaudhary gătește 10 feluri din Nepal și din bucătăria indo-chineză.

Printre preparate: colțunași prăjiți cu pui, crocanți la exterior, colțunași la abur serviți într-un sos cald, lichid, cu roșii coapte și susan, salată picantă cu bucăți de pui, ghimbir, usturoi, lămâie și coriandru, orez basmati cu șofran, fructe uscate și nuci.

Bistroul Dejavin (Puțul lui Zamfir 22-24) își lansează în acest weekend noul meniu, creat de chef Alexandru Burcă (ex-Mosafir). Rezervări pe ialoc.ro.

Cheesy Weekend la J’ai Bistro (Calea Griviței 55 ). Dragoș Gurăroșie (organizatorul Burger Fest, printre altele) face un meniu de sandvișuri cu brânză și diferite umpluturi. Pe 21 și 22 noiembrie, de la 13:00.

Cluj

Pe 20 s-a deschis Târgul de Crăciun, care are loc în Piața Unirii din Cluj. Târg de artizani și de produse de sezon, ateliere pentru copii, roată panoramică și multe concerte. Accesul la târg este gratuit, unele activități au tarife, afișate la fața locului.