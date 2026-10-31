Evenimentele gastronomice din acest weekend

Usturoi anti-strigoi și alte evenimente tematice de Halloween și nu numai în acest weekend și în săptămâna următoare.

„Zilele Usturoiului la Ciorbărie” aduc în București o piață de toamnă, meniuri în ediție limitată, un masterclass de mujdei, concursuri de curățat usturoi viteză, costume de Halloween și proiecția filmului „Usturoi”. Evenimentul are loc pe 31 octombrie și 1 noiembrie 2026, pe Strada Mihai Eminescu 114–116. Masterclassul de mujdei e ținut de Ciprian Muntele, om de radio apreciat și cunoscător de usturoi și mai apreciat.

La Common House în București se întâmplă Festivalul Vinurilor Naturale, ediția a doua. 25 de crame din opt țări europene își vor prezenta creațiile, vinuri obținute prin procedee naturale.

La Sibiu are loc, între 2-8 noiembrie 2026, a doua ediție a campaniei Săptămâna Gastronomică. 32 de restaurante vor avea meniuri speciale de două preparate reprezentative, la un preț fix de 50 lei.

La Roman, în județul Neamț, are Festivalul Toamnei – „Din pământul Neamțului, pe masa gospodarului“, prima ediție, în zona de picnic a Complexului de Agrement „Moldova“. Punctul central e un concurs gastronomic între comunele participante, cu preparate gătite la ceaun după rețete specifice zonei. Participă 25 de comunități din județ, iar deschiderea oficială are loc sâmbătă, de la ora 12:00.

La Medgidia, județul Constanța, se întâmplă Dovleac Fest 2026, Piațeta Decebal, zilnic între 10:00 și 22:00, până pe 1 noiembrie. Vedeta e o plăcintă cu dovleac de 50 de metri, prezentată sâmbătă la ora 11:00, din care se împart gratuit aproximativ 2.000 de porții. Există și târg gastronomic și standuri cu produse artizanale.

Pentru petreceri tematice de Halloween, găsiți pe blogul platformei de rezervări ialoc.ro un inventar al celor programate în București, Brașov și Cluj.