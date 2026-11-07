Evenimentele gastronomice din acest weekend și săptămâna viitoare

La București încă se mai țin evenimente dedicate toamnei, în timp ce în țară se deschid târgurile de Crăciun. În plus, o degustare de colivă.

Săptămâna Gastronomică de la Sibiu continuă până duminică, 8 noiembrie. Este a doua ediție: 32 de restaurante oferă meniuri speciale din două feluri, la un preț fix de 50 de lei. Lista restaurantelor.

Tărâmul Deliciilor de Toamnă, București, până pe 8 noiembrie, în Parcul IOR, zona Glob–Calul Titanilor, în fiecare zi de la ora 10:00. Este un târg de toamnă cu must, preparate tradiționale, dulciuri de sezon și street food. Intrarea e liberă.

West Side Hallo Fest, Lacul Morii, București – un festival popular cu multe concerte, dar și cu mulți producători de mâncare de festival. E organizat de Primăria Sector 6 și biletele costă 45 de lei.

Corks Cozy Winebar, București (Str. Băcani 1):

Sâmbătă, 7 noiembrie , 17:00–20:00: degustare de Merlot pentru International Merlot Day, Saint-Émilion Grand Cru comparat cu Dealu Mare. Costă 280 de lei.

, 17:00–20:00: degustare de Merlot pentru International Merlot Day, Saint-Émilion Grand Cru comparat cu Dealu Mare. Costă 280 de lei. Duminică, 8 noiembrie, 17:00–20:00: „Chef and Sommelier: Romania Reinterpreted”, cu Iulian Susală și Dan Chiș. Preparate românești reinterpretate, servite cu vinuri românești. Costă 200 de lei.

Luni, 9 noiembrie : „Great Colivă Tasting”, coliva folosită ca ingredient, de la aperitiv la desert. Costă 160 de lei.

: „Great Colivă Tasting”, coliva folosită ca ingredient, de la aperitiv la desert. Costă 160 de lei. Miercuri, 11 noiembrie : degustare Dagon Winery, vinuri artizanale din Dealu Mare cu fermentare spontană. Costă 180 de lei.

: degustare Dagon Winery, vinuri artizanale din Dealu Mare cu fermentare spontană. Costă 180 de lei. Joi, 12 noiembrie : degustare Rasova, cu Valentin Ceafalău. Costă 180 de lei.

: degustare Rasova, cu Valentin Ceafalău. Costă 180 de lei. Duminică, 15 noiembrie: „Syrah Challenge”, degustare pe nevăzute a șapte vinuri, cu mâncare potrivită. Costă 180 de lei.

Vineri, 13 noiembrie: se deschid primele târguri de Crăciun:

Sibiu , în Piața Mare, cu peste 120 de expozanți

, în Piața Mare, cu peste 120 de expozanți Craiova, în centrul orașului, cu tema „Tărâmul elfilor”

Ambele țin până pe 3 ianuarie.