Evoluția analizei de risc în materia prețurilor de transfer: Raportul ANAF semestrul I 2026 relevă progrese, dar și aspecte care necesită clarificări

La prima vedere, Raportul de activitate ANAF pentru semestrul I 2026 indică progrese în procesul de modernizare privind analiza prețurilor de transfer: ordine aliniate standardelor OCDE, baze de date specializate, sute de analize BEPS și zeci de mii de schimburi de informații. O lectură atentă arată însă o imagine ceva mai nuanțată. Capacitatea de analiză a administrației fiscale pare să se consolideze, însă raportul oferă informații limitate despre utilizarea concretă a datelor și rezultatele analizelor. Pentru grupurile multinaționale, accesul extins al ANAF la informații face cu atât mai importantă coerența și fundamentarea documentației fiscale.

Reguli publice pentru contribuabili, proceduri interne pentru inspectori

În primul semestru au fost emise OPANAF nr. 828/2026 privind dosarul prețurilor de transfer, OPANAF nr. 827/2026 privind acordurile de preț în avans, inclusiv cele cu aplicare retroactivă, și OPANAF nr. 660/2026 privind procedura amiabilă. Raportul menționează și proceduri interne aprobate în domeniul prețurilor de transfer, fiind menționate, cu titlu de exemplu, utilizarea bazei de date TP Catalyst și refacturarea costurilor între persoane afiliate, fără a descrie conținutul sau aplicarea acestora în controale. O transparență sporită ar putea susține aplicarea previzibilă și consecventă a regulilor și reduce divergențele de interpretare în cadrul inspecțiilor fiscale.

Analiza algoritmică a riscului: informații limitate privind criteriile utilizate

Tax Risk Catalyst utilizează algoritmi pentru calcularea scorurilor de risc fiscal la nivel de companie și grup, iar ANAF a achiziționat acces la această bază de date. În paralel, proiectul APIC/Big Data va integra date din SFERA, RO e-Factura, RO e-Case de marcat și RO e-Transport pentru îmbunătățirea analizelor și selectarea contribuabililor pentru control. Raportul nu prezintă însă indicatorii și pragurile utilizate sau modalitatea prin care contribuabilul poate clarifica factorii care au determinat încadrarea sa în analiza de risc.

O marjă sub mediana intervalului de comparabilitate nu indică, prin ea însăși, un transfer de profit; aceasta poate reflecta funcții limitate, începutul activității, circumstanțe specifice sau alte motive comerciale și economice legitime. Dacă scorul de risc declanșează o inspecție, contribuabilului îi poate reveni un efort documentar semnificativ pentru explicarea acestor circumstanțe.

De la 1 ianuarie 2026, inspecția fiscală poate fi efectuată de orice structură de specialitate din ANAF. Flexibilitatea are sens pentru administrație. Pentru contribuabili, aceasta poate însemna interacțiunea cu echipe care nu au administrat anterior compania, sporind importanța unei prezentări clare a istoricului și specificului activității. În lipsa comunicării procedurilor interne, pot apărea incertitudini privind aplicarea consecventă a tratamentului fiscal.

CbCR și BEPS: un volum semnificativ de date, cu informații limitate privind rezultatele

În semestrul I, ANAF a transmis 17.534 de schimburi CbC și a primit 1.369. După verificarea informațiilor privind 388 de grupuri multinaționale, a stabilit obligația depunerii Raportului CbC R404 în România și a monitorizat conformarea. Au fost constituite 389 de dosare de analiză și finalizate 320 de analize și rapoarte BEPS. Raportul nu detaliază rezultatele acestora și nici partea din obligațiile fiscale suplimentare provenită din ajustări de prețuri de transfer sau controale privind tranzacțiile cu afiliați.

În cazul DAC3, informațiile privind deciziile fiscale transfrontaliere au fost valorificate prin controale la 7 societăți, fără prezentarea rezultatelor. Totodată, 216 contribuabili cu diferențe de impozit pe profit aferente tranzacțiilor cu afiliați au fost identificați pe baza raportărilor din august 2022 – martie 2023. Includerea analizei în raportul pentru semestrul I 2026 arată că și datele istorice continuă să fie utilizate în evaluarea riscurilor.

Analizele BEPS pot astfel fundamenta evaluarea riscurilor și eventuale controale, inclusiv pentru exerciții fiscale anterioare, în limitele termenelor legale.

MAP și APA: progrese raportate, cu unele clarificări încă necesare

ANAF raportează participarea la 9 reuniuni cu autoritățile competente ale statelor partenere, finalizarea a 23 de cazuri MAP, dintre care 16 privind alocarea profiturilor, și încheierea a 4 acorduri de preț în avans – trei bilaterale și unul unilateral. Rezultatele indică progrese în utilizarea celor două mecanisme.

Raportul nu precizează însă dacă finalizarea cazurilor MAP include doar încheierea negocierilor sau și a formalităților interne și implementarea efectivă a soluției. Nu sunt prezentate nici numărul total al cazurilor în curs sau durata medie de soluționare.

Noul cadru APA este util, însă, fără date despre cererile depuse și durata procedurilor, cele 4 acorduri încheiate nu permit evaluarea rapidității procesului.

Pilonul II / DAC9: extinderea obligațiilor de raportare și a volumului de date

ANAF a continuat implementarea Pilonului II / DAC9, inclusiv prin dezvoltarea formularelor N408, N409 și D410 (GloBE Information Return). GIR și schimbul automat de informații vor extinde datele disponibile despre grupurile vizate. Devine astfel esențială coerența dintre raportările Pilonului II, CbCR și documentația de prețuri de transfer.

Indicatori operaționali sub nivelurile programate

Anexele raportului oferă o perspectivă suplimentară asupra indicatorilor operaționali. În cazul persoanelor juridice, un inspector a efectuat în medie 7,43 verificări documentare, comparativ cu nivelul programat de 15, și 4,43 inspecții fiscale, comparativ cu nivelul programat de 10. Totodată, ponderea sumelor aferente actelor contestate, admise și anulate în totalul sumelor stabilite suplimentar, contestate și soluționate la contribuabili persoane juridice a crescut de la 2,76% în semestrul I 2025, la 11,21% în semestrul I 2026, menținându-se sub nivelul programat de 12%.

Evoluția indicatorului justifică atenția asupra fundamentării constatărilor fiscale, deși raportul nu identifică impozitele sau ajustările anulate.

Temele incluse în formarea inspectorilor

Cu sprijinul Băncii Mondiale, ANAF a organizat ateliere în cadrul Academiei de Prețuri de Transfer privind tranzacțiile financiare, restructurările și negocierea MAP, precum și alte formări privind delimitarea tranzacțiilor și finanțările. Temele indică domeniile în care ANAF își consolidează competențele, fără a permite însă concluzii privind viitoarele priorități de control.

În contextul extinderii analizelor de risc și al accesului ANAF la tot mai multe date, contribuabilii ar trebui să revizuiască documentația conform OPANAF nr. 828/2026 și să verifice dacă aceasta reflectă profilul funcțional, delimitarea tranzacțiilor și rezultatele financiare. O atenție specială revine studiilor de comparabilitate, serviciilor intragrup și refacturărilor, tranzacțiilor financiare și restructurărilor.

Pentru serviciile intragrup, recomandăm revizuirea testului beneficiului și colectarea dovezilor privind prestarea și beneficiile obținute, având în vedere practica ANAF și propunerile OCDE de revizuire a Capitolului VII al Liniilor directoare, încă în curs de definitivare.

Este necesară și reconcilierea Local File și Master File cu CbCR, situațiile financiare, SAF-T, RO e-Factura și, după caz, raportările Pilonului II, astfel încât eventuale diferențe să fie identificate și explicate înaintea unui control.

Pentru tranzacțiile semnificative sau recurente, contribuabilii pot analiza și oportunitatea unui APA bilateral, în funcție de nivelul de risc și de nevoia de certitudine fiscală.

Articol semnat de Adrian Rus, Partener, liderul departamentului Prețuri de transfer, EY România și Georgiana Bizdrigheanu, Senior Manager, Prețuri de transfer, EY România

Articol susținut de EY România