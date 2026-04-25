Excepție pentru Nicolas Maduro de la sancțiunile aplicate Venezuelei. Fostul președinte a reclamat încălcarea Constituției SUA

Guvernul american şi-a dat aprobarea ca Venezuela să plătească onorariile avocaţilor lui Nicolas Maduro, fostul preşedinte venezuelean care este deţinut în Statele Unite, potrivit unui document judiciar, informează sâmbătă AFP, preluată de Agerpres.

Administraţia americană a împiedicat anterior statul venezuelean să plătească onorariile avocaţilor soţilor Maduro din cauza sancţiunilor internaţionale impuse ţării.

Echipa de apărare a lui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, a folosit această interdicţie pentru a încerca să obţină respingerea rechizitoriului, argumentând că refuzul unui inculpat de a avea acces la un avocat la alegerea sa încalcă un drept garantat de cel de-al şaselea amendament la Constituţia SUA.

Însă Departamentul Trezoreriei a eliminat acest obstacol şi va permite „avocaţilor apărării să primească plăţi de la guvernul venezuelean în anumite condiţii”, i-a scris procurorul general din New York, Jay Clayton, judecătorului Alvin Hellerstein, care se ocupă de dosar, într-o scrisoare datată vineri.

Potrivit acestuia, apărarea recunoaşte această concesie şi îşi retrage deocamdată respingerea rechizitoriului.

Răpit pe 3 ianuarie la Caracas împreună cu soţia sa în timpul unei operaţiuni militare americane spectaculoase ce a implicat aproximativ 150 de aeronave şi elicoptere, pe lângă trupe terestre, Nicolas Maduro se confruntă cu patru acuzaţii în SUA, inclusiv narcoterorism.

Fostul preşedinte al Venezuelei neagă acuzaţiile care îi sunt aduse. Soţii Maduro se află în prezent într-o închisoare de înaltă securitate situată în cartierul Brooklyn din New York.