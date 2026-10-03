 EXCLUSIV Ajutor pentru RCA mai ieftin. Cum poți obține un preț sub cel ofertat inițial de asigurători

Mii de șoferi de autoturisme, nemulțumiți de creșterea semnificativă a prețurilor RCA față de anul anterior, au plătit la reînnoirea asigurării auto mai puțin decât ofertele inițiale de la asigurători, după ce au apelat la mecanismul asiguratului cu risc ridicat, gestionat de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR). Pentru aproximativ 7.400 de mașini a fost obținut un RCA mai ieftin în primele șase luni din acest an, de 5 ori mai multe decât în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor oficiale obținute de Profit.ro.

IMPORTANT! Nu oricine este nemulțumit de creșterea prețurilor RCA poate apela la acest mecanism, ci doar cei care sunt considerați asigurați cu risc ridicat.

Cum verifici dacă te afli în această categorie? Ceri oferte de la toți asigurătorii RCA pe 12 luni fără decontare directă sau alte clauze și acoperiri suplimentare.

Dacă primești de la cel puțin trei asigurători diferiți oferte ale căror preț este cu 36% mai mare decât tariful de referință RCA, aferent segmentului de risc din care faci parte, ajustat cu coeficientul de bonus/malus în care te afli, înseamnă că ești considerat asigurat cu risc ridicat și te poți adresa către Biroul Asigurătorilor Auto pentru a solicita un preț mai mic decât ofertele din piață.

Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR) nu este asigurător sau distribuitor de asigurare, prin urmare nu emite oferte. BAAR doar calculează solicitantului care se încadrează în categoria asiguratului cu risc ridicat o primă recomandată pe baza unei formule care ține seama de tariful de referință RCA în vigoare, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și de cele mai mici 3 oferte primite de solicitant de la asigurători.

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