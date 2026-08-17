EXCLUSIV De ce fotovoltaicii care au bătut statul român la ICSID vor să-l execute în justiția SUA

Cei 10 producători de energie regenerabilă fotovoltaică care au obținut, pe 20 februarie 2024, cum a anunțat atunci Profit.ro, o decizie arbitrală de obligare a României la plata de despăgubiri de zeci de milioane de euro, plus costuri de arbitraj și dobânzi, la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) de la Washington, în dosarul ARB/18/19, reclamă că nu și-au primit nici acum banii din partea statului român.

Citiți mai mult pe Profit.ro.