EXCLUSIV Fabrică străină în România. AktivDog vine să producă hrană pentru câini

Compania elvețiană AktivDog va deschide la Ocna Sibiului o unitate de producție a hranei pentru câini, fabrica urmând să fie lansată la finalului anului 2028, în urma unei investiții de 8-9 milioane de euro.

„La acest moment suntem în faza de proiectare și autorizare. Am cumpărat terenul și dacă totul va decurge conform planului, vom da drumul la liniile de producție în 2028, spre sfârșitul anului.

Am ales județul Sibiu pentru că este foarte bine dezvoltat, are conexiuni de transport foarte bune și este o zonă vorbitoare de limbă germană”, a declarat pentru Profit.ro Ana-Cristina Ambrosa, administratorul AktivDog SRL Sibiu.

Citiți articolul integral pe Profit.ro.

Mâncare pentru câini. Imagine ilustrativă. © Nancy Dressel | Dreamstime.com