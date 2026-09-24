EXCLUSIV FOTO Doi Cocoși, demolat. În locul celebrului restaurant au apărut 156 apartamente. Familiile Borcea și Ion au vândut deja 80% din proiect

Familia lui Cristian Borcea, fostul proprietar al echipei de fotbal Dinamo București, și familia Ion, care a participat la construcția a peste 10.000 de apartamente în Sectorul 6, lucrează la finisajele blocului Doi Cocoși Residence, care a înlocuit celebrul restaurant din zona Sisești, și mai are de vândut aproximativ 20 de apartamente, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Celebrul restaurant bucureștean „Doi Cocoși”, amplasat lângă Lacul Străulești, cu o istorie de peste 100 de ani, a fost demolat în 2024. În locul său a fost construit deja un ansamblu rezidențial cu două subsoluri, parter și 9 etaje, ultimele 3 retrase, care cuprinde 156 de apartamente și un spațiu comercial de circa 1.000 de metri pătrați la parterul clădirii.

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