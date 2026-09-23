EXCLUSIV FOTO Gică Popescu își face muzeu și spa cu piscină la hotelul-emblemă al Predealului

Fostul fotbalist Gică Popescu, astăzi acționar majoritar al clubului Farul Constanța, dar și investitor în diferite domenii, amenajează un muzeu propriu, cu trofeele câștigate de el, în hotelul Rozmarin, din Predeal, pe care îl deține alături de partenerul său, Viorel Constantin, și care este în curs de extindere cu un centru SPA, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

El pregătește și noi investiții imobiliare.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Gică Popescu și Viorel Constantin, care împart în mod egal hotelul Rozmarin din stațiunea brașoveană Predeal, au început anul trecut extinderea și reamenajarea hotelului, o investiție estimată la circa 3 milioane de euro, susținută de fonduri europene prin programul Regio.

Popescu vrea să deschidă în decembrie anul acesta un centru wellness SPA, cu saune, sală de sport și o piscină interioară, în extinderea hotelului Rozmarin, iar la intrarea în hotel va fi amenajat și un semi-muzeu Gică Popescu.

„Acum ceva timp vorbeam cu un prieten care m-a întrebat unde sunt toate trofeele pe care le am? I-am spus că le am prin cutii, prin garaj. El mi-a sugerat că e păcat să le țin acolo, când ar putea să le vadă lumea, să se bucure de ele.

Atunci am vorbit cu partenerul meu de la hotel Rozmarin să vedem dacă am putea face acolo muzeul Gică Popescu, ca punct de atracție, dacă tot mutăm recepția și facem atâtea lucrări de reamenajare. El a fost încântat și am comandat trofeele importante pe care le-am câștigat la Barcelona, Galatasaray, Cupa UEFA, Supercupa Europei, Cupa Cupelor, trofeele luate în Turcia. O parte din ele au venit deja.

Vom amenaja, în circa 100 de metri pătrați, muzeul cu trofeele cele mai importante. Sunt multe lucruri care vor fi expuse și care au valoare sentimentală pentru mine și pentru suporteri, pentru că țin de anumite momente importante din fotbalul românesc și chiar internațional”, a declarat, pentru Profit.ro, Gică Popescu.

Continuarea pe Profit.ro