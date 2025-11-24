EXCLUSIV FOTO Mega-parc fotovoltaic în România

Dezvoltatorul și operatorul austriac de active de producție și stocare de energie regenerabilă Enery demarează la începutul anului viitor lucrările de construire la ceea ce reprezintă cel mai mare proiect de parc fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu și al doilea ca dimensiuni dintre cele aflate în dezvoltare, spune, pentru Profit.ro, șeful operațiunilor din România ale Enery, Liviu Gavrilă.

