EXCLUSIV FOTO România va avea prima fabrică AI până la jumătatea lui 2027

RO AI Factory, primul proiect european de infrastructură pentru inteligența artificială (AI) care se construiește în România, va presupune investiții în echipamente de câteva zeci de milioane de euro și poate fi funcțional complet până la jumătatea anului viitor, transmite pentru Profit.ro Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică (ICI București).

ICI București va găzdui infrastructura de calcul de mare performanță pentru inteligența artificială și va furniza suportul tehnic și operațional necesar pentru instalarea, integrarea și funcționarea acesteia.

Implementarea și dezvoltarea portofoliului de servicii RO AI Factory vor fi realizate în strânsă colaborare cu co-coordonatorul proiectului, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, și cu ceilalți membri ai consorțiului.

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