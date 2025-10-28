EXCLUSIV FOTO Un mega-proiect imobiliar apare la marginea Bucureştiului

Sari direct la conținut
Compania Simedo Construct, care a dezvoltat peste 3.000 de apartamente sub brandul Confort Urban, a început construcția unui nou ansamblu rezidențial, cu 1.500 de apartamente, parte a unui mega-proiect realizat în parteneriat de cei 3 proprietari ai pieței Pucheni, unul dintre cele mai mari angrouri de legume și fructe din țară, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

