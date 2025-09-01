EXCLUSIV Grupul spaniol Hercesa vrea Manhattanul Bucureștean

Grupul spaniol Hercesa este interesat de un teren amplasat în zona corporațiilor din Pipera, pe care, înainte de criza imobiliară, din 2008, a fost planificat un proiect rezidențial gigant, cu 6.800 de apartamente, sub denumirea de Manhattanul Bucureștean, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Compania Hercesa Imobiliara are deja un act care prevede construirea unui ansamblu rezidențial cu imobile structurate pe 3 subsoluri, parter, 11 etaje, plus un duplex la ultimul nivel, pentru locuințe, birouri și spații comerciale.

Documentul prevede și construirea unei săli polivalente pentru activități culturale și sportive. Proiectul ar putea fi construit pe 4 parcele de teren care cumulează aproximativ 30 de hectare pe Șoseaua Petricani 128-154, la limita cu județul Ilfov.

