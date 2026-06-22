EXCLUSIV SURPRIZĂ Gabriel „Puiu” Popoviciu relansează Ansamblul Băneasa: mii de apartamente noi

Omul de afaceri Gabriel Popoviciu a reînnoit acordul cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) și pregătește relansarea Ansamblului Băneasa, cu planul să înceapă în toamnă construcția componentei rezidențiale, care va cuprinde mii de apartamente, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

„Nu am determinat încă soluțiile urbanistice finale pentru tot proiectul. Numărul [de apartamente] va fi cu siguranță diferit (față de momentul lansării proiectului în 2007, n.red.). Piața a evoluat, normele de urbanism de asemenea. Iar noi mergem pe concepte care să fie actuale peste 20-30 de ani“, a declarat, pentru Profit.ro, Gabriel Popoviciu.

În planul inițial, Băneasa Rezidențial reprezenta aproximativ 60% din suprafața totală a Ansamblului Băneasa și propunea un număr total de circa 5.000 de unități locative. Până acum au fost construite 12 blocuri cu 227 de apartamente, predate în 2007-2008. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și-a cumpărat un apartamente prin credit aici, pe care l-a donat ulterior fiului său. Popoviciu mai spune că se așteaptă să înceapă efectiv lucrările la Ansamblul Băneasa din această toamnă și că, deocamdată, nu poate spune decât că vor fi prevăzute în proiect mii de apartamente.

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