EXCLUSIV SURPRIZĂ Puternica familie Dayan, una dintre cele mai bogate din Israel, vinde o clădire emblematică din centrul Bucureștiului

HotNews.ro
Palatul Oscar Maugsch de la Piața Universității din București. Sursă foto: Dreamstime.com

Familia Dayan, aflată în topul celor mai bogate familii din Israel, se află deja în plin proces de vânzare a monumentului istoric Palatul Oscar Maugsch, cumpărat în 2019 de la Banca Comercială Română, iar printre ofertanți se află și un milionar român, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.

