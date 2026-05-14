EXCLUSIV „Trebuie să îi păstrăm pe americani aici. Rusia se preface că vrea pace”. Poziția unui participant la Summitul B9

„Trebuie să îi păstrăm pe americani aici, deoarece prezența americană este un garant al păcii deja de 80 de ani”, a declarat, pentru publicul HotNews, consilierul prezidențial lituanian Deividas Matulionis, fost ambasador al țării sale la NATO.

Lituania nu crede că Rusia face pași spre pace, în ciuda declarației lui Vladimir Putin care a spus recent că războiul din Ucraina se apropie de final.

„Niciodată nu am trăit atât de bine ca acum”

Întrebat care ar fi lecția învățată de Lituania în ultimii ani de război și totodată sfatul pe care l-ar oferi altor țări, inclusiv România, în acest context, oficialul de la Vilnius Deividas Matulionis a vorbit despre istoria țării.

Deividas Matulionis. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Principala lecție este istoria noastră. Am fost ocupați în 1940 și suntem independenți deja de 36 de ani și vom face tot ce este necesar pentru a ne apăra independența”, a spus Matulionis.

„Ce puteți face, ce pot alții să facă mai mult este pur și simplu să aibă voință politică, să continue să-și consolideze capacitatea de descurajare și apărarea”, a insistat oficialul lituanian.

El a observat că dezinformarea țintește și Lituania, dar a asigurat că oamenii înțeleg ce se întâmplă.

„Încercăm să prețuim ceea ce avem. Și acesta este cel mai important lucru. Oamenii înțeleg asta. Niciodată nu am trăit atât de bine cum trăim acum. Și ar trebui să protejăm asta”, a spus oficialul.

„Ei încă se prefac, iar asta este o problemă”

HotNews: Vladimir Putin a declarat recent că războiul din Ucraina s-ar putea apropia de sfârșit. Vedem, desigur, că războiul continuă, așa că aș vrea să vă întreb cum interpretați această declarație în contextul actual. Am putea să credem că Rusia este dispusă să ajungă la un acord cu Ucraina pentru o eventuală pace?

Deividas Matulionis: Ei bine, ucrainenii au spus întotdeauna că ar dori să avem cât mai curând posibil un acord de pace just și durabil, iar Rusia a pretins întotdeauna că urmărește pacea.

Nu putem avea încredere în această declarație a lui Putin, arată, cel mai probabil, că Rusia încearcă să ajungă la o pace în condițiile impuse de ea, adică renunțarea (Ucrainei) la teritorii și toate acele cerințe suplimentare, care ne sunt foarte bine cunoscute tuturor.

Nu vedem niciun fel de pași substanțiali spre pace. Dacă ar vrea, ar putea să vorbească cu ucrainenii și să înceapă negocierile privind acordul de pace.

Dar ei încă se prefac, iar asta este o problemă.

Este o problemă pe care o tratăm foarte serios. Și sper că toți ceilalți aliați, în special cei de pe flancul estic, fac același lucru.

„Trebuie să ne îmbunătățim capacitățile anti-drone”

– Am văzut drone rusești în statele baltice, în Polonia și, de asemenea, în România. Oamenii se tem. Este acesta un semn de vulnerabilitate în fața Rusiei? Ce credeți că ne lipsește aici, pe flancul estic? Mai mulți soldați, capacități anti-drone, ce nu facem?

– Știți, facem multe. Ne extindem forțele de apărare, investim mai mult în capacitățile de apărare.

Dar, desigur, trebuie să ne îmbunătățim capacitățile anti-drone. Acest lucru nu se referă doar la Lituania, la statele baltice, ci la toate țările de pe flancul estic.

Și facem acest lucru, vom cheltui încă 500 de milioane de euro în acest scop.

Și va exista un raport de progres în zilele următoare, privind ceea ce am făcut în ultimele luni pentru a îmbunătăți atât nivelul de detectare a dronelor, cât și al interceptorilor, precum și avertizarea populației.

Aceasta este o problemă pe care o tratăm foarte serios. Și sper că toți ceilalți aliați, în special cei de pe flancul estic, fac același lucru.

„Unii președinți au spus: Nu banii, nu graficele din dosare ne vor apăra, ci capacitățile reale”

– Care este principala greșeală strategică pe care o facem încă în acest moment pe flancul estic? Suntem prea lenți în a ne adapta la acest tip de război? Suntem prea lenți în a ajunge la un acord asupra anumitor lucruri? Chiar și la acest summit B9 a fost uneori dificil să se ajungă la un acord asupra anumitor aspecte, deoarece câteva țări au blocat anumite poziții și așa mai departe. Credeți că ne lipsește coeziunea sau ceva de genul acesta?

– Cred că există coeziune între țările de pe flancul estic și țările nordice. Nu doar B9, ci aș adăuga la acest grup și toate țările nordice, care se confruntă cu aceeași amenințare din partea Rusiei.

Și trebuie să ne consolidăm eforturile și, de asemenea, avem nevoie de consolidare în cadrul NATO.

Iar percepția amenințării în est, în nord și în sud, în vestul NATO, este puțin diferită. Iar această abordare coerentă și alocarea unei sume suficiente de bani pentru apărarea colectivă, precum și implementarea obiectivelor de capacitate convenite de NATO sunt esențiale pentru ceea ce trebuie să facem.

Pentru că, așa cum au spus astăzi (n.r – miercuri, la Summitul B9) unii președinți: nu banii, nu graficele din dosare ne vor apăra, ci capacitățile reale.

Iar problema majoră este cum să stimulăm industria de apărare. Se pare că avem suficienți bani, dar industria de apărare rămâne în urmă și nu suntem capabili să obținem ceea ce avem nevoie într-un mod rapid și eficient.

Ce crede că este înșelător

– Unii lideri europeni discută din ce în ce mai mult despre viitoarea arhitectură de securitate europeană mai puțin dependentă de Statele Unite. Și pentru că Statele Unite au semnalat că ar trebui să facem acest lucru. Țara dumneavoastră consideră acest scenariu realist sau potențial riscant? Suntem capabili să apărăm flancul estic fără ajutorul SUA în acest moment?

– Ei bine, pentru noi este inacceptabil. Astăzi, președintele nostru a spus foarte clar că avem nevoie de o Europă mai puternică în cadrul NATO. Iar un NATO puternic înseamnă o Europă mai puternică.

Și aceasta este singura cale, acesta este singurul remediu.

Și este înșelător și, de asemenea, periculos să se ridice anumite chestiuni legate de Uniunea Europeană de apărare, de autonomia europeană în materie de apărare sau de armata europeană.

Ar putea pur și simplu să-i încurajeze pe americani să spună: „Dacă sunteți cu adevărat dispuși să preluați controlul, este problema voastră”.

Dar trebuie să îi păstrăm pe americani aici, deoarece prezența americană este un garant al păcii deja de 80 de ani.

Și, prin urmare, trebuie să facem tot ce este necesar din partea noastră pentru a-i menține în Europa. Și, desigur, capacitatea de descurajare nucleară a Americii este, de asemenea, unul dintre elementele cheie.

Și există un angajament din partea Statelor Unite că aceasta nu numai că va fi menținută așa cum este, ci probabil chiar modernizată. Este un semn bun.

Și ar trebui să ne concentrăm eforturile comune asupra unității din cadrul alianței și să mergem mai departe cu consolidarea întregii comunități occidentale a țărilor de pe flancul estic.

Sfatul Lituaniei pentru România

– Mulți oameni din Europa și din România admiră Lituania și statele baltice în general pentru reziliența și pregătirea lor în fața Rusiei. Dacă ați oferi un sfat altor țări europene, precum România, în ceea ce privește pregătirea societății pentru un context de securitate mai periculos, care ați spune că este principala lecție pe care Lituania a învățat-o în ultimii ani de război?

– Ei bine, principala lecție este istoria noastră. Am fost ocupați în 1940 și suntem independenți deja de 36 de ani și vom face tot ce este necesar pentru a ne apăra independența.

Sunt încă oameni care își amintesc trecutul. Și ce puteți face, ce pot alții să facă mai mult este pur și simplu să aibă voință politică, să continue să-și consolideze capacitatea de descurajare și apărarea.

În cazul nostru, în acest moment suntem pe primul loc în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare. 5,4% din PIB-ul nostru este cheltuit pentru apărare, pentru nevoile esențiale de apărare.

Este de 10 ori mai mult decât cheltuiam în 2014. Este cea mai abruptă creștere din NATO, în Europa.

Și acesta este un exemplu pe care alții ar trebui să-l urmeze, deoarece numai cei puternici sunt respectați printre ceilalți actori puternici din lume. Puternic înseamnă puternic din punct de vedere militar, din punct de vedere economic nu este suficient.

„Niciodată nu am trăit atât de bine ca acum. Și ar trebui să protejăm asta”

– Se aplică și societății? Pentru că vedem că există dezinformare, inclusiv în România, care favorizează Rusia. Cum faceți față acestei situații?

– Ei bine, există dezinformare și în Lituania. Încercăm să stimulăm sentimentele patriotice în Lituania, să ne apărăm societatea, să apărăm valorile pe care le-am dobândit din 1990. Și să prețuim ceea ce avem.

Și acesta este cel mai important lucru. Oamenii înțeleg asta. Niciodată nu am trăit atât de bine cum trăim acum. Și ar trebui să protejăm asta”.