EXCLUSIV ULTIMA ORĂ ANAF a pus acum ochii și pe restaurante

Restaurantele vor reprezenta o nouă zonă de interes pentru ANAF în perioada următoare, în contextul în care aplicația pe care ANAF o folosește pentru a evidenția zonele de risc fiscal arată nereguli la firme din acest domeniu. Potrivit informațiilor Profit.ro, președintele ANAF, Adrian Nica, a prezentat, la începutul acestei săptămâni, interesul pentru sectorul restaurantelor și aplicația de analiză de risc (încă în dezvoltare) șefilor ANAF din județe, chemați la o întâlnire la București.

În cadrul prezentării, președintele ANAF le-a dat ca exemplu șefilor din teritoriu cazul unui restaurant de pe litoral, evidențiat de aplicație ca având risc fiscal.

Restaurantul respectiv avea intrări mari de marfă, dar vânzări declarate foarte mici, fără să fi fost controlat în trecut pentru a se verifica eventuale nereguli.

