EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Caz grav în supermarket descoperit de ANAF și Vamă: Cantități foarte mari de legume și fructe aduse din Turcia sunt reetichetate ca produse în România și vândute în unul din cele mai mari lanțuri, în toată țara

Cantități mari de legume și fructe vândute la nivel național într-unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri ca fiind produse românești sunt de fapt importate din Turcia de către o firmă din Ilfov, deținută de oameni de afaceri turci, a concluzionat o investigație a ANAF în colaborare cu Autoritatea Vamală Română (AVR), potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Cercetările ANAF și AVR au pornit de la aspecte fiscale, însă verificările au condus și la informații privind sursa mărfurilor și practicile firmei în cauză.

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