EXCLUSIV. Unul dintre cei mai importanți aliați europeni ai lui George Simion vrea ca acesta „să nu se lase niciodată șantajat de Comisia Europeană și dă un exemplu. „Nu știu dacă veți publica asta”

Preşedintele Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), polonezul Mateusz Morawiecki, spune, într-un interviu acordat HotNews.ro, care sunt motivele pentru care îl susţine pe George Simion în cursa prezidenţială din România. Fostul premier de la Varşovia comentează şi criticile care îi sunt aduse candidatului AUR. Polonia organizează primul tur al alegerilor prezidenţiale duminică, 18 mai.

„Sunt un susţinător foarte puternic al domnului George Simion”, spune liderul ECR Mateusz Morawiecki într-un interviu pentru publicul HotNews.ro, şi arată că el şi George Simion împărtăşesc aceleaşi opinii şi sunt „aliniaţi în gândire”.

Morawiecki a oferit mai multe argumente pentru care îl susţine pe Simion la alegerile prezidenţiale.

„El nu face parte din elitele liberale de stânga din România sau din Europa.”

„Partidul AUR, precum și Viktor Orban, Giorgia Meloni și partidul meu, ne opunem ferm elitelor liberale de stânga și establishmentului, acestei plutocrații de la Bruxelles.”

„George Simion, pentru că el înțelege toate complexitățile economiei, toate complexitățile lumii financiare.”

„George Simion ar trebui să fie foarte atent cu mass-media, pentru că jurnaliştii pot fi foarte răutăcioşi și deloc obiectivi.”

Mateusz Morawiecki este unul dintre liderii Partidului Lege şi Justiţie (PiS) şi a fost premierul Poloniei timp de şase ani, în perioada decembrie 2017-decembrie 2023. El este şi liderul partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (Partidul CRE), un partid politic european conservator, perceput drept eurosceptic şi cu o platformă bazată pe reformarea Uniunii Europene. Din ianuarie 2025, George Simion este vicepreşedinte ECR.

Simion a fost, marţi şi miercuri, în Polonia pentru a-l sprijini în primul tur al alegerilor prezidenţiale pe candidatul PiS, Karol Nawrocki. „Ca nou președinte al României, voi veni în fiecare zi să fac campanie pentru Karol Nawrocki”, a spus el într-un miting electoral din orașul Zabrze. Tot în Polonia, Simion s-a întâlnit şi cu preşedintele Andrzej Duda, pentru a discuta despre „restaurarea democraţiei”. Marți seara, premierul polonez Donald Tusk publicase, pe Facebook şi pe X, următorul mesaj: „Rusia se distrează. Nawrocki și omologul său român pro-rus George Simion, pe o scenă cu 5 zile înainte de alegerile prezidențiale din Polonia și România. Totul este clar”.

„Avem programe foarte asemănătoare”

HotNews.ro: Domnule Mateusz Morawiecki, şi România, şi Polonia se pregătesc de alegerile prezidenţiale. Aici, există cetăţeni care se tem de scenariul în care George Simion va fi preşedinte. Dumneavoastră îl sprijiniţi. De ce credeți că este nevoie de lideri ca el sau ca dumneavoastră?

Mateusz Morawiecki: George Simion este membru în conducerea Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și așa am ajuns să-l cunosc. Am aflat opiniile sale despre unitatea transatlantică, despre colaborarea polono-română, despre interesele noastre comune vizavi de partenerii noștri din partea de vest a UE, despre Rusia, despre China, despre tot. Așa că pot fi sigur că suntem foarte aliniați în gândirea noastră.

El nu face parte din elitele liberale de stânga din România sau din Europa. El vrea să lucreze pentru poporul român, iar programele noastre sunt foarte asemănătoare. Deci România și Polonia pot colabora foarte mult una cu cealaltă în contextul amenințărilor noastre comune, în special din direcția rusă, dar și în problema migrației ilegale, Green Deal sau faţă de încercările partenerilor noștri din partea de vest a Uniunii Europene de a lua competențe, de a lua puteri de la statele suverane. Partidul lui George Simion este foarte suveranist și la fel este și partidul meu, Lege și Justiție.

– Polonia a fost și rămâne o susținătoare a Ucrainei. La fel și România. George Simion a semnalat însă o schimbare a atitudinii României, inclusiv prin stoparea ajutorului pentru Kiev. Cum vedeți aceste declarații?

– Din discuțiile pe care le-am avut cu George Simion, știu că acesta dorește să stabilească pacea între Rusia și Ucraina cât mai mult posibil. Și știu că el se bazează pe negocieri directe între Ucraina și Rusia, cu sprijinul Statelor Unite. Stabilirea păcii este însă în mâinile ucrainenilor și ale rușilor.

Polonia este dezamăgită de… Partidul meu și grupul politic din care fac parte sunt foarte dezamăgiți de poziția Ucrainei față de Polonia. De exemplu, importul de cereale din Ucraina în Polonia a creat mari probleme. Și acesta este motivul pentru care am impus un embargo asupra culturilor ucrainene și asupra grâului ucrainean, chiar împotriva voinței Uniunii Europene.

Nu cunosc situația specifică din România, dar, dacă aceasta este similară, atunci nu sunt surprins că poziția lui George Simion față de Ucraina este destul de dură. Și asta nu are nimic de-a face cu faptul că Polonia sprijină armata ucraineană în luptele cu Rusia.

În Polonia, avem hub-ul din Rzeszów, într-unul dintre aeroporturile noastre, care este cel mai important hub de transport de arme asupra Ucrainei. Eu sunt în favoarea menținerii acestui hub, chiar dacă, în același timp, mi-aș dori, de asemenea, ca Ucraina și Rusia, cu sprijinul Statelor Unite, să negocieze un acord de pace.

– Din declarațiile domnului Simion reiese că România nu ar trebui să ajute Ucraina, în timp ce Polonia este, aşa cum spuneţi, foarte implicată în susţinerea Ucrainei…

– Noi nu suntem implicați în niciun fel de trimitere de trupe sau de sprijinire directă a Ucrainei, în Ucraina. Polonia a avut un rol esențial în primele 12 luni de război, când, sub guvernul meu, am trimis arme și am sprijinit refugiații ucraineni. Dar, în acest moment, nu suntem în favoarea trimiterii trupelor noastre în Ucraina. Și nu sunt surprins că George Simion nu susține trimiterea trupelor românești în Ucraina.

„Nu sunt deloc de acord cu nimeni care îl admiră pe Vladimir Putin”

– George Simion este susținut de Călin Georgescu, un politician care și-a exprimat admirația pentru Vladimir Putin. Împărtășiți și dumneavoastră această admirație?

– Nu împărtășesc nicio admirație pentru Vladimir Putin. Nu sunt deloc de acord cu nimeni care îl admiră pe Vladimir Putin. Știm cât de rea a fost Uniunea Sovietică şi ştim ce poate însemna Rusia pentru țările din Europa de Est. Nu admir deloc pe nimeni care susține Rusia, care are cuvinte pozitive la adresa Rusiei. Avem un candidat în campania prezidențială din Polonia care este, de asemenea, pro-rus și suntem foarte ferm împotriva lui. Rusia amenință Ucraina și acesta este motivul pentru care sprijinim Ucraina. Asta pe de o parte.



Dar, pe de altă parte, sunt foarte conștient cât de periculoase pot fi elitele europene și establishmentul (sistemul, n.r.) european. Ţările vest-europene doresc să schimbe tratatele și doresc să ne priveze de o parte semnificativă a suveranității noastre. Iar partidul AUR, precum și Viktor Orban, Giorgia Meloni și partidul meu, ne opunem ferm elitelor liberale de stânga și establishmentului, acestei plutocrații de la Bruxelles. Sunt economist. Am fost ministru de Finanțe. Am fost ministru al Economiei. Am fost prim-ministru. Și știu foarte, foarte bine cum Polonia și România sunt private de banii noștri.



Proiect polono-român, atacat de Franța și Germania, Olanda și Austria

Pot să vă dau un exemplu. Nu știu dacă veţi publica acest lucru, dar vă pot da un exemplu. Atât Polonia, cât și România au avut mare succes în crearea unui sector al transporturilor foarte puternic. Și, odată ce Polonia și România au avut succes în acest sens, Franța și Germania și Olanda și Austria au atacat prin Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, au atacat şi sectorul nostru de transport și sectorul românesc de transport. Acesta este un exemplu concludent al motivului pentru care Polonia și România ar trebui să rămână împreună, alături de țările de la Visegrad. Ar trebui să lucrăm împreună împotriva oricărui atac asupra afacerilor noastre, împotriva oricărui atac asupra economiei noastre.

Acesta este, de asemenea, motivul pentru care sunt un susținător foarte puternic și știu că George Simion este un susținător foarte puternic al construirii infrastructurii nord-sud, cum ar fi Via Carpathia, cum ar fi conexiunile feroviare, pentru că de aici pot beneficia națiunea română și națiunea poloneză. Acesta este motivul pentru care îl susțin și pe George Simion, pentru că el înțelege toate complexitățile economiei, toate complexitățile lumii financiare.

„George Simion ar trebui să fie foarte atent! Jurnaliştii pot fi răutăcioşi şi deloc obiectivi”

– În România au loc o dezbateri prezidențiale în care candidații sunt rugați să răspundă la întrebările presei. Credeți că este de datoria lor să răspundă întrebări, indiferent de cât de multe critici primesc? Cum ați descrie relația unui candidat cu mass-media în aceste zile?

– Practic, cunosc situația presei în Polonia și îmi pot imagina că presa de stânga și presa liberală domină în România la fel cum domină în Polonia. Așa că nu prea sunt de acord să iau legătura cu orice fel de media, pentru că știu câtă propagandă pot răspândi. Şi e alegerea lui George Simion cu cine vrea să vorbească. Eu mă pot referi doar la situația mass-media din Polonia. Știu că 90% din mass-media sunt de stânga și legate de sistem, dependente de Bruxelles, dependente de Berlin. De exemplu, cel mai mare portal din Polonia este în mâinile nemţilor. Nu cunosc situația din România, dar, dacă este similară cu cea din Polonia, atunci George Simion ar trebui să fie foarte atent cu mass-media, pentru că jurnaliştii pot fi foarte răutăcioşi și deloc obiectivi.

– Există o critică puternică în România cu privire la un comportament al lui George Simion pe care mulţi îl descriu drept violent. Credeți că în luptele grele din politică, cum ar fi o luptă prezidențială, este legitim să răspunzi uneori cu mai multă intensitate unor critici cu care nu eşti de acord?

– Nu cred că el reacționează cu niciun fel de violență. Nu sunt la curent cu nicio acuzație, deci nu pot comenta, dar îl cunosc pe George Simion și știu că este un om pașnic.

– Ce sfat i-ați da lui George Simion ca să nu se trezească cu UE, cu fondurile UE blocate, așa cum s-a întâmplat în Polonia? Mă refer la fondurile PNRR.– Să nu se lase şantajat, să lupte până la capăt! Să construiască alianțe cu alte țări, chiar și cu țările cu care nu sunteți de acord cu privire la unele elemente, pentru că Uniunea Europeană nu poate fi un mare mastodont care să ia puterile suverane ale statelor membre! Acesta este punctul numărul unu.

Punctul numărul doi: eu m-am luptat cu Uniunea Europeană și, în cele din urmă, în timpul guvernării mele, mai exact în august și septembrie 2023, am primit în cele din urmă fonduri de redresare și reziliență. Deci, s-ar putea să fiți induși în eroare: lupta Comisiei Europene cu guvernul meu a avut doar parțial succes. Dar nu regret acest lucru, am luptat cu ei și am avut succes în multe aspecte diferite. Deci George Simion, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, să nu fie niciodată șantajat de Comisia Europeană! Şi noi, dacă vom reveni la putere, îl vom susține pe George Simion. Și sunt sigur că și el ne va susține, pentru că Comisia Europeană uzurpă puteri pe care nu le are, de fapt, conform tratatelor de la Roma și în tratatele de la Lisabona.