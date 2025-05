EXCLUSIV. Victor Rebengiuc a spus că a donat bani pentru Nicușor Dan. „Cu condiția să nu fiu nominalizat” / Suma donată – VIDEO

Victor Rebengiuc a mărturisit, vineri, în studioul HotNews, că a donat bani pentru campania prezidențială a lui Nicușor Dan, în momentul în care a fost rugat să-i transmită un mesaj lui George Simion.

Victor Rebengiuc a dezvăluit că se numără printre donatorii lui Nicușor Dan, când a fost rugat de moderatorul Laurențiu Ungureanu să-i transmită un mesaj lui George Simion.

„L-am văzut cum aproape îl lua de gât pe Nicușor să spună cine i-a dat bani (n.red.: George Simion, în dezbaterea de la Euronews). Eu i-am dat niște bani lui Nicușor Dan, din cât pot eu să dau, nu am făcut averi, cu condiția să nu fiu nominalizat. Am mai donat și la ONG-uri. Și am spus: «Domne, nu spune că am dat eu. Nu vreau…» Contribui și eu acolo cu câte ceva…”, a spus Victor Rebengiuc, la HotSpot, podcastul politic al HotNews.

Ulterior, după încheierea emisiunii, într-o discuție cu jurnaliștii HotNews, actorul a dezvăluit și suma: 25.000 de lei.

Subiectul donațiilor primite de Nicușor Dan pentru campania prezidențială a fost și una dintre temele de discuție din dezbaterea de joi seara dintre George Simion și Nicușor Dan. Simion l-a întrebat cine sunt donatorii săi, însă Dan a refuzat să răspundă.

Primarul Capitalei a refuzat în repetate rânduri să dezvăluie numele oamenilor care au donat pentru campania sa, motivând că vrea să îi protejeze de eventuale atacuri.