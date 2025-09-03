Excursii pe Coasta de Azur și în Cipru pentru zeci de angajați ai unei instituții a statului

Două „sesiuni de training” la Nisa și la Larnaca pentru 30 de angajați au fost aprobate de conducerea unei instituții din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, acuză ministrul Dragoș Pîslaru.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a făcut publice aceste informații miercuri, pe Facebook, fără a spune despre ce instituție este vorba, dar precizând că are statut de ordonator terțiar de credite, adică își poate aproba singură cheltuieli din banii publici.

„Așadar, conducerea acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru (15-19 septembrie, hotel de 5 stele). La aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați ai instituției respective, între care și — bineînțeles — însuși directorul care a aprobat aceste cheltuieli. Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro)”, afirmă Dragoș Pîslaru.

El spune că a dispus demiterea de îndată a directorului respectiv și a trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.

Contactat de HotNews pentru a spune despre ce instituție este vorba, Dragoș Pîslaru a afirmat că este vorba despre un „organism intermediar din regiunea București-Ilfov” și că va face publice toate detaliile după ce va avea raportul Corpului de control. (Foto: Dreamstime.com)