„Există asemenea români cărora nu le dă nimeni niciun telefon”. Un cunoscut politolog spune cine ar fi trebuit să fie ministrul Apărării

„Noi am avut o româncă mai bine de 10 ani purtător de cuvânt la NATO, iar înainte de asta a fost corespondent BBC la Uniunea Europeană. E vorba de Oana Lungescu”, spune politologul Alina Mungiu-Pippidi într-un interviu pentru publicația Q Magazine, în care critică numirile unor miniștri din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Alina Mungiu Pippidi este de părere că Guvernul Bolojan arată ca un fel de „Cioloș 2”.

„Sunt oameni de care nu auzit nimeni și ale căror cariere nu i-ar îndreptăți să facă parte din niciun guvern, dacă nu s-ar bucura de încrederea foarte mare a cuiva. Dar sunt și oameni de care am auzit cu toții și care au fost stâlpii diverselor guvernări anterioare, în locul lui Vasile Dâncu de altădată sunt acum Marian Neacșu, ori Cătălin Predoiu” a declarat profesoara de științe politice și președinta Societății Academice din România (SAR), Alina Mungiu-Pippidi, într-un interviu pentru Qmagazine.

Politologul se referă la mai multe nume din guvernul condus de Ilie Bolojan, printre care cel al ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și al ministrului de Externe, Oana Țoiu, despre care spune că „sunt oameni care nu niciun fel de trecut profesional”.

„Ei sunt reprezentanții unui mod de gândire din zona obscură a statului român, care spun că dacă cineva trebuie să performeze, e mai bine să iei pe cineva care nu are istorie, nu are trecut, nu are nicio legătură cu domeniul, dar e de încredere.

Ei or fi de încredere pentru cineva, dar nu au relații, nu au niciun fel de abilitate în acel domeniu. Te întrebi a cui politică externă și de apărare o vor face?”, se întreabă Alina Mungiu Pippidi.

„Cunoaște, practic, toți comisarii UE de trei generații”

Profesoara de științe politice mai spune că ar fi numit-o la Apărare pe Oana Lungescu care a fost purtător de cuvânt și fost corespondent al BBC la Uniunea Europeană.

„Oana Lungescu este la Institutul Strategic Regal de Relații Internaționale. Gândiți-vă câtă lume cunoaște o persoană ca aceasta?! Cunoaște, practic, toți comisarii UE de trei generații. Noi continuăm să căutăm pe nu știu care, să ne caute, eventual, ușa din spate la Trump pe care să intrăm plătind ceva, când există asemenea români cărora nu le dă nimeni niciun telefon”, a mai spus Alina Mungiu Pippidi.

Oana Lungescu este în prezent distinguished fellow al Royal United Services Institute, un think tank specializat pe apărare și securitate din Marea Britanie. Între 2010 și 2023, ea a fost purtător de cuvânt al NATO, fiind prima femeie și prima persoană din estul Europei care a deținut această funcție.

Într-un interviu recent pentru HotNews, Oana Lungescu a dezvăluit cum a reușit să-i transmită un mesaj puternic lui Donald Trump care nu era convins că aliații din NATO vor crește cheltuielile de apărare.

„Am ales un singur interviu, cu un singur canal de comunicare și anume un interviu la Fox Sunday (emisiune de pe televiziunea americană Fox News) pe care l-a dat secretarul general NATO, cu singură cifră foarte clară pe care a transmis-o: 100 miliarde de dolari, sumă pe care trebuiau să o cheltuiască aliații NATO până la sfârșitul anului 2019”, a declarat Oana Lungescu.