Gabriel Mutu, candidatul PSD, este dat castigator la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 6, potrivit exit-poll-urilor realizate de Digi 24/IRES si RTV/Curs. Mutu este cotat de Digi 24 cu 37,4%, in timp ce pe locul doi este plasat Razvan Mironescu (PNL) cu 13,1%.

UPDATE 5.11.2026: Prin ordonanța DIICOT din 11.11.2022, dosarul nr. 308/D/P/2022, procurorii au încheiat urmărirea penală. Procurorii au dispus clasarea cauzei privindu-l pe Gabriel Mutu pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) și c) din Codul de procedură penală. Pentru grupul infracțional organizat și pentru spălarea banilor, temeiul este lit. a): fapta nu există. Procedura s-a încheiat fără trimitere în judecată.

În același timp, prin Încheierea Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 360 din 06.06.2023, dosarul nr. 1795/3/2023, hotărârea de clasare a rămas definitivă. Înalta Curte a respins plângerea ANAF împotriva ordonanței și reține că soluția de clasare este corectă, „probele administrate în cauză nerelevând existenţa vreunor indicii că intimatul Mutu Gabriel ar fi săvârşit acţiuni sau inacţiuni care să se încadreze în elementul material ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani sau al altor fapte penale”.

Știrea inițială:

Senatorul Gabriel Mutu este urmarit penal de DIICOT din octombrie 2014, intr-un dosar care vizeaza activitatea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor proveniti din infractiuni. Dragnea a declarat insa ca Mutu respecta criteriile de integritate ale partidului, iar Mutu a precizat ca procurorul care a instrumentat acel caz a fost intre timp retinut de DNA.

Pe 8 octombrie 2015, senatorul Gabriel Mutu (PSD) si deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) au fost pusi sub urmarire penala in dosarul in care procurorii DIICOT l-au retinut si ulterior anchetat pe Dragos Nedelcu, fost membru in CA al Realitatea Media, suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani.