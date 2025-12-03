Experiența autentică și tehnologia – ingrediente care transformă o afacere într-o poveste de succes

Restaurantele din întreaga lume trec printr-o perioadă plină de schimbări, costuri în creștere, lipsă de personal, consumatori mai exigenți și obiceiuri de consum redefinite. În acest peisaj, succesul nu mai depinde doar de calitatea meniului, ci de abilitatea de a combina două ingrediente esențiale: experiența autentică oferită clientului și tehnologia care optimizează operațiunile și personalizează interacțiunea. Acest duo, emoție și inovație, este ceea ce diferențiază, astăzi, o simplă afacere de una cu adevărat memorabilă.

În studiul The Future of Restaurants and Food Service sunt identificate câteva considerente strategice pe care restaurantele ar trebui să le ia în considerare pentru un viitor de succes.

Reinventarea creșterii prin tehnologie și experiențe memorabile

Fie că vorbim despre inovații culinare, diversificarea serviciilor sau extinderea în zone cu potențial ridicat, toate aceste decizii trebuie să aibă aceeași finalitate: creșterea relevanței pentru consumator.

Orizonturile de dezvoltare nu mai înseamnă doar meniuri noi sau extindere teritorială, ci crearea unor formate și concepte care îmbină autenticitatea brandului cu soluții tehnologice inteligente.

Iar tehnologia permite exact asta. Prin analiza avansată de date și instrumente bazate pe inteligență artificială, restaurantele pot inventa produse noi, ajusta prețurile, optimiza meniurile și planifica promoțiile astfel încât fiecare client să simtă că primește exact ce își dorește. Creșterea veniturilor devine astfel o consecință firească a alinierii dintre experiența dorită și tehnologia potrivită.

Inteligența artificială: motorul care susține experiența și performanța

Deși tehnologia nu trebuie să înlocuiască interacțiunea umană, ea poate crea contextul în care oamenii oferă o experiență mai autentică.

Inteligența artificială (AI) ajută restaurantele să anticipeze cererea, pentru ca preparatele să fie proaspete și timpul de așteptare redus, sau să optimizeze fluxurile de lucru, crescând viteza și calitatea serviciilor. În același timp, tehnologia poate transforma comunicarea, iar ofertele pot fi personalizate pentru clienții fideli sau ocazionali. Nu în ultimul rând, atenția poate fi canalizată și spre reducerea risipei, economisind, astfel, resurse pentru a fi investite în experiențe mai bune pentru clienți.

Soluțiile GenAI și, mai departe, agenții AI, capabili să înțeleagă contextul și să execute sarcini complexe, transformă operațiunile într-un sistem fluid, care susține direct profitabilitatea. Mai important, această eficiență eliberează personalul pentru ceea ce contează cu adevărat: crearea unei conexiuni reale cu clientul.

Experiența autentică, amplificată prin tehnologie

Oamenii nu vin la restaurant doar pentru mâncare, ci pentru poveste, pentru atmosferă, pentru felul în care se simt în acel moment dar și după ce pleacă.

Așa cum în spațiile atent gândite, un detaliu aparent simplu, un tablou, un zâmbet, o aromă neașteptată sau un moment de liniște, poate transforma câteva minute într-o experiență memorabilă, tot astfel, în ospitalitate, tehnologia devine un element care sprijină și amplifică aceste momente, fără să le diminueze autenticitatea.

De aceea, multe restaurante folosesc tehnologia pentru comenzi personalizate la punctul de servire, canale de ridicare rapide și intuitive, programe de loialitate moderne, bazate pe preferințe reale, și servicii interactive care adaugă originalitate.

Nu tehnologia creează diferența, ci felul în care o completează pe cea umană. Experiența rămâne nucleul afacerii, iar digitalul devine catalizatorul ei.

Sustenabilitate: autenticitate în acțiune, susținută de tehnologie

Autenticitatea unei afaceri se vede și în responsabilitatea față de comunitate și mediu. Iar consumatorii sunt tot mai atenți la acest aspect.

Restaurantele adoptă strategii de reducere a emisiilor, prevenire a risipei și gestionare eficientă a resurselor, tot mai des cu ajutorul tehnologiilor GenAI. Pentru jucătorii din România, presiunile legislative, fiscale și inflaționiste fac și mai urgentă optimizarea operațiunilor. Sustenabilitatea devine, astfel, încă un domeniu în care valorile autentice și inovația pot genera o diferență pe termen lung.

În final, rețeta succesului combină emoția cu eficiența digitală

Industria HoReCa nu trăiește doar din preparate bune, ci din experiențe memorabile, construite inteligent și cu ajutorul tehnologiei. Acolo unde autenticitatea întâlnește digitalizarea bine gândită, apare o combinație invincibilă: clienți mai mulțumiți, operațiuni mai eficiente și afaceri pregătite pentru viitor.

Material de opinie de Camelia Malahov, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România

Articol susținut de Deloitte România