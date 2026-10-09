Experimente practice de economisire, rețete și etichete înșelătoare la pâine, în newsletterul HotNews Food de sâmbătă, 10 octombrie

E plin internetul de sfaturi pentru bugete de criză, dar, cu cât sunt mai generice, cu atât sunt mai inutile. În newsletterul de sâmbătă, 10 octombrie, îți povestesc despre cele pe care le aplic eu, care știu sigur că funcționează, chiar și în condițiile unei inflații continue. Dar vom vorbi și despre altele.

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Newsletterul HotNews Food va veni în inboxul tău în fiecare sâmbătă dimineață, la ora 8, înainte să pleci la piață. Găsești în el rețete care să te inspire: de sezon, cu multe legume, rapide sau de ocazie. Vei învăța nu doar cum să faci preparatul respectiv, ci și de ce funcționează anumite combinații de ingrediente, care e istoria lui, ce să știi ca să gătești mai bine și mai fără stres.

Vei mai găsi o recapitulare a lucrurilor pe care le-am publicat în ultima săptămână pe HotNews Food: și recenzii de restaurante, și interviuri cu oameni care schimbă industria ospitalității sau a producției de mâncare, și articole tehnice despre anumite ingrediente sau instrumente de gătit. Nu tehnice ca pentru profesioniști, ci ca pentru omul care vrea să știe ce să facă în bucătărie, fără să piardă timpul și să irosească ingrediente.

Nu în ultimul rând, vom vorbi despre lucrurile care ne influențează deciziile de consum. Săptămâna aceasta, de exemplu, despre câtă crezare să dăm enunțurilor de pe etichetele de pâine și de ce nu ne protejează nimeni când printre ele sunt și lucruri neadevărate.

Ca să poți lua decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci.