Explicația Franței: De ce nu l-a arestat pe Netanyahu, vizat de mandatul CPI, deși avionul lui a survolat țara

Franța și-a apărat decizia de a permite avionului în care se afla Benjamin Netanyahu să traverseze spațiul său aerian joi, în drumul premierului israelian către Națiunile Unite.

Autoritățile de la Paris spun că dreptul internațional nu impunea luarea unor măsuri, în ciuda existenței unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război în războiul din Fâșia Gaza.

Franța este semnatară a Statutului de la Roma, actul fondator al CPI, și are obligația formală de a coopera cu instanța, inclusiv prin arestarea suspecților care intră pe teritoriul său. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Pascal Confavreux, a declarat presei că autorizarea zborului a fost „în deplină conformitate cu dreptul internațional”, informează Reuters.

„Statutul de la Roma nu impune nicio obligație cu privire la survolarea teritoriului său de către un avion de stat care transportă un pasager vizat de un mandat de arestare”, a spus Confavreux.

Netanyahu nu poate călători în multe țări din cauza mandatelor de arestare emise de Curtea Penală Internațională împotriva lui, a fostului său ministru al apărării, precum și a fostului comandant militar al Hamas, în 2024.

Israelul respinge jurisdicția curții cu sediul la Haga și neagă comiterea de crime de război în Gaza, unde a desfășurat o campanie militară despre care susține că a avut ca scop eliminarea Hamas, în urma atacului sângeros asupra Israelului comis de gruparea militantă palestiniană pe 7 octombrie 2023. Israelul contestă mandatele de arestare emise împotriva lui Netanyahu și a fostului său ministru al apărării, Yoav Gallant.

Aplicația de urmărire a zborurilor Flightradar24 a arătat că avionul lui Netanyahu a survolat Grecia, Italia și Franța. Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Italiei a declarat că nu poate răspunde imediat dacă autoritățile israeliene au solicitat permisiunea pentru survolarea teritoriului.

Anul trecut, Netanyahu a folosit o rută ocolitoare către New York pentru a evita spațiul aerian al mai multor țări europene, inclusiv Franța, după cum a relatat presa la momentul respectiv.

Washingtonul a anunțat o campanie de izolare a curții. Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat săptămâna aceasta țările membre CPI să părăsească ceea ce el a numit o „instituție scăpată de sub control”. Franța a transmis că ea condamnă amenințările la adresa curții.

Netanyahu efectua o vizită neobișnuit de scurtă în SUA pentru a ține un discurs în fața liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU. El a sosit la New York în jurul orei 13:00 GMT și se preconiza că va pleca înapoi mai târziu în cursul zilei, după ce își va susține discursul.