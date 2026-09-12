Explicațiile Giorgiei Meloni pentru succesul AfD în Saxonia-Anhalt. „O strategie care nu funcționează”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni crede că politica „firewall”-ului practicată de partidele mainstream pentru a ţine partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) departe de putere este ineficientă, relatează DPA, preluată de Agerpres.

„După cum putem vedea, este o strategie care nu funcţionează”, a declarat politiciana de dreapta pentru ziarul italian Il Foglio într-un interviu publicat sâmbătă.

Meloni a răspuns unei întrebări despre victoria formaţiunii anti-imigraţie în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt de weekendul trecut. Toate partidele mainstream au exclus cooperarea cu AfD, în conformitate cu o politică aşa-numită a „firewall”-ului.

Asta înseamnă că drumul către crearea unui guvern local în Saxonia-Anhalt va fi probabil dificil pentru AfD, deşi a obţinut un scor record de 43,8% din voturi în alegerile de duminică, ratând de puţin majoritatea absolută.

Serviciile interne de informaţii au clasificat organizaţia AfD din landul Saxonia-Anhalt drept extremistă de dreapta.

Meloni a observat că mişcările politice „care se concentrează pe apărarea identităţii, lupta împotriva migraţiei ilegale în masă şi pericolul islamizării” au câştigat putere în Europa.

Reacţia „establishment”-ului, susţine Meloni, a fost adesea de „a ridica firewall-uri în loc să răspundă problemelor substanţiale”.

Această strategie în mod clar nu funcţionează, a spus ea, adăugând că „ascultarea acestor preocupări şi oferirea de răspunsuri!” este abordarea mai încununată de succes.

Meloni este la putere de aproape patru ani, în fruntea unei coaliţii formate din trei partide de dreapta şi conservatoare. În trecut, Meloni, care conduce partidul Fraţii Italiei, s-a distanţat în mai multe rânduri de AfD şi vederile politice ale formaţiunii.