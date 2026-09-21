Explozie în zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și de Sud, trei militari au fost răniți

Trei ofițeri sud-coreeni au fost răniți luni într-o explozie a cărei cauză rămâne necunoscută, în timp ce desfășurau o operațiune în sectorul vestic al Zonei Demilitarizate (DMZ) care separă cele două Corei, a declarat Statul Major Interarme (JCS) din Seul, citat de Reuters.

Doi dintre ofițeri au fost evacuați cu elicopterul. Cel de-al treilea urma să fie transportat pe cale rutieră înainte de a fi, la rândul său, transportat cu elicopterul, a precizat JCS într-un comunicat, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la starea lor.

Presa sud-coreeană a scris că explozia ar fi putut fi provocată de o mină.

Explozia a avut loc la sud de Linia de Demarcație Militară, în interiorul DMZ, a precizat JCS.

Granița puternic fortificată separă cele două țări de când Războiul Coreean din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace.

Exploziile reprezintă un pericol constant în interiorul și în jurul DMZ, unde dispozitivele rămase din trecut au rănit de mai mule ori soldați ai ambelor părți.

Forțele nord-coreene au reluat lucrările de fortificare începând din luna martie în apropierea frontierei, inclusiv amplasarea de mine și construirea de garduri,.

La începutul acestei luni, deputatul sud-coreean Yu Yong-weon a declarat că câmpurile de mine și alte instalații construite de Coreea de Nord au depășit Linia de Demarcație Militară cu aproximativ 10-15 metri în șase locații din zona de vest a zonei demilitarizate.