Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit

O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, la rafinăria Lukoil din Ploieşti, care se află în această perioadă în lucrări de revizie. Deflagrația a rănit un bărbat de 57 de ani, care a fost dus de urgență la spital, anunță ISU Prahova.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe str. Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. (…) Domeniul de activitate al operatorului economic este producţia şi distribuţia de produse petroliere”, a informat ISU Prahova, citat de Agerpres.

Potrivit ISU Pravova, un bărbat de 57 de ani a fost rănit, el suferind un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul piciorului stâng. El a fost preluat în stare de conştienţă şi transportat la UPU Ploieşti.

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploieşti anunța pe 16 octombrie că a intrat în revizie capitală, până pe 30 noiembrie.

„Pentru modernizarea echipamentelor și o operare cât mai sigură și cu un impact cât mai redus asupra mediului, rafinăria PETROTEL-LUKOIL S.A. va derula, în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie 2025, revizia capitală planificată (…) Revizia capitală este o operațiune planificată și obligatorie, conform reglementărilor tehnice și legislației în vigoare, care are ca obiectiv să verifice și să modernizeze instalațiile pentru o funcționare sigură a acestora”, potrivit unui comunicat al rafinăriei.