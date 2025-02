VIDEO Explozie şi incendiu la centrala nucleară de la Cernobîl, după un atac cu drone al Rusiei / ”Nivelul radiațiilor nu a crescut” / Zelenski acuză „o ameninţare teroristă la adresa întregii lumi”

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat vineri că în cursul nopţii s-a auzit o explozie, urmată de un incendiu, la scutul care protejează rămăşiţele reactorului 4 al fostei centrale nucleare de la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că a atacat cu drone obiectivul și spune că lovitura e „o ameninţare teroristă la adresa întregii lumi”, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

AIEA a transmis că personalul de securitate la incendiu şi vehicule a răspuns în câteva minute şi nu au fost raportate victime. „Nivelurile de radiaţii din interior şi din exterior rămân normale şi stabile. AIEA continuă să monitorizeze situaţia”, a adăugat agenţia.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat la rândul său că drone ale Rusiei au lovit în cursul nopţii de joi spre vineri scutul de protecţie împotriva radiaţiilor de la Cernobîl.

”Noaptea trecută, o dronă de atac rusă cu un focos exploziv a lovit scutul care protejează lumea de radiații de la cea de-a patra unitate de putere distrusă a centralei nucleare de la Chornobîl. Acest adăpost a fost construit de Ucraina împreună cu alte țări din Europa și din lume, împreună cu America – toți cei care s-au angajat să asigure o securitate reală pentru umanitate. Singura țară din lume care atacă astfel de situri, ocupă centrale nucleare și poartă război fără să țină cont de consecințe este Rusia de astăz”, a scris Zelenski pe Twitter.

El pune această lovitură în contextul unei amenințări teroriste.

”Aceasta este o amenințare teroristă la adresa întregii lumi. Scutul de la centrala nucleară Chornobyl a fost avariat de această dronă. Incendiul a fost stins. Deocamdată, nivelul radiațiilor nu a crescut și este monitorizat constant. Conform evaluărilor inițiale, pagubele produse adăpostului sunt semnificative.

