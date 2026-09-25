Explozie violentă în centrul Atenei: O clădire a fost distrusă și trei oameni sunt răniți

O explozie a provocat vineri prăbușirea unei clădiri rezidențiale în aglomeratul centru turistic al Atenei, rănind trei persoane și provocând pagube la case, magazine și mașini din acel cartier istoric, transmite Reuters.

O sursă din cadrul poliției a declarat că cel puțin cinci persoane aveau cazare în clădirea care parțial era pusă la închiriere pentru turiști.

La ora publicării acestei știri nu era clar ce a provocat explozia din clădirea cu două etaje din Plaka, situată în apropierea unora dintre cele mai populare obiective turistice din Atena, printre care Acropole și Templul lui Zeus.

Deflagrația a aruncat moloz și cioburi de sticlă la zeci de metri distanță.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Constantina Dimoglidou, a declarat postului public de televiziune ERT că pompierii nu au încheiat încă inspecția la fața locului.

Echipajele de pompieri și ambulanțele s-au deplasat de urgență la fața locului, în timp ce fumul se ridica deasupra zonei. Clădirea în care a avut loc explozia a fost transformată într-un haos de metal contorsionat, balcoane sparte și plăci de beton atârnând în aer.

💥 Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας



🎞️ Orange Press Agency

📷 EUROKINISSI#Aθηνα #εκρηξη pic.twitter.com/FcQtuP3syb — NEWS 24/7 (@News247gr) September 25, 2026

„A fost ca și cum întreaga clădire, întregul cvartal ar fi fost aruncat în aer. Atât de puternică a fost explozia”, a spus Andreas Martzaklis, un locuitor din zonă.

Autoritățile au declarat că un trecător a fost rănit. Două femei care rămăseseră blocate într-o clădire adiacentă au fost salvate și sunt îngrijite la spital.

Zona găzduiește numeroase hoteluri și locuințe de închiriat pe termen scurt, iar mulțimi de turiști se plimbă pe străzile sale înguste, mărginite de cafenele și magazine de suveniruri.