Explozii lângă insula strategică iraniană Kharg. Ținta lovită de americani, potrivit presei de stat

Un petrolier iranian a fost lovit sâmbătă de forțele americane în apropierea principalului nod de export petrolier al Iranului, Insula Kharg, din Golful Persic, a relatat agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim, citată de Reuters.

Potrivit unui corespondent Tasnim din Kharg, petrolierul a fost lovit de patru rachete americane în zona de ancoraj a insulei.

Tasnim a citat surse locale care au afirmat că nu au existat victime, iar echipajul petrolierului era în curs de evacuare.

Autoritățile iraniene nu au făcut momentan o declarație oficială privind informația, iar Comandamentul Central al SUA nu a răspuns imediat la o solicitare din partea Reuters.

Amenințările lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 31 august într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de un videoclip generat de inteligență artificială, că Insula Kharg era „făcută țăndări”. Autoritățile iraniene au promis un răspuns puternic în cazul unui atac asupra insulei Kharg.

Iranul este al treilea producător ca mărime din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și exporta 90% din țițeiul său prin insula Kharg înainte de război, dar fluxurile au fost întrerupte de când a început, la jumătatea lunii aprilie, blocada americană asupra exporturilor iraniene de petrol.

Trump a declarat pe 11 iunie că dorește să preia controlul asupra insulei Kharg, dar a precizat apoi că o operațiune militară americană în acea zonă nu mai era luată în considerare pentru moment, cu câteva zile înainte ca Teheranul și Washingtonul să semneze, pe 17 iunie, un acord provizoriu menit să pună capăt războiului.

Un atac american asupra insulei Kharg ar exercita o presiune suplimentară asupra industriei petroliere iraniene și asupra economiei țării în ansamblu, care se află deja în dificultate din cauza blocadei navale impuse de SUA.

SUA au impus blocada asupra porturilor iraniene după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cheie prin care trecea o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol înainte de război.