ExpoApa 2026 aduce la București aproape 90 de expozanți din 13 țări. Seceta și presiunea asupra resurselor de apă, în centrul ediției din acest an

Cea de-a 26-a ediție a ExpoApa are loc între 8 și 10 septembrie, la ROMEXPO.

În perioada 8-10 septembrie 2026, Centrul Expozițional ROMEXPO din București, găzduiește, în Pavilionul B2, cea de-a 26-a ediție ExpoApa, expoziția internațională de specialitate dedicată sectorului de alimentare cu apă și canalizare, organizată de Asociația Română a Apei (ARA).

Ediția din acest an reunește 86 de expozanți din România, Germania, Danemarca, Turcia, Italia, Țările de Jos, Macedonia de Nord, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Portugalia și Austria și este așteptată să atragă peste 4.000 de participanți din întreaga regiune, reprezentanți ai operatorilor de apă, autorităților publice, producătorilor și integratorilor de tehnologii, mediului academic și organizațiilor profesionale din domeniu.

ExpoApa 2026 are loc într-un context în care presiunea asupra resurselor de apă devine tot mai vizibilă. Episoadele de secetă și temperaturile ridicate readuc în prim-plan nevoia de a utiliza mai eficient resursele disponibile și de a crește capacitatea infrastructurii de apă pentru a răspunde unor condiții climatice în schimbare accelerată.

„ExpoApa a ajuns la cea de-a 26-a ediție, iar dacă privim în urmă, vedem cât de mult s-au schimbat provocările sectorului în acest interval. Cu ani în urmă vorbeam despre eficiență, modernizarea infrastructurii și protejarea resurselor de apă mai ales din perspectiva pregătirii pentru viitor. Astăzi, acel viitor este deja aici. Fenomenele pe care le anticipam s-au accelerat și avem tot mai puțin timp la dispoziție pentru a interveni. Presiunea asupra resurselor de apă crește, iar investițiile în reducerea pierderilor, tehnologii și adaptarea infrastructurii nu mai sunt doar parte dintr-o strategie pe termen lung. Sunt măsuri de care avem nevoie acum. Între 8 și 10 septembrie aducem împreună operatorii, autoritățile, furnizorii de tehnologie și specialiștii din domeniu și punem în discuție soluțiile tehnice, sursele de finanțare și experiența acumulată în proiectele deja implementate. Avem nevoie să transformăm această expertiză în soluții care pot fi aplicate mai repede și la o scară mai mare”, declară Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor putea descoperi în standurile expoziției cele mai noi inovații în materie de echipamente și soluții pentru detectarea pierderilor de apă, tratarea avansată a apelor uzate, monitorizarea în timp real a rețelelor și automatizarea proceselor. O zonă exterioară va fi rezervată, și în acest an, echipamentelor de mari dimensiuni și demonstrațiilor operaționale.

CONFERINȚA EXPOAPA 2026: INVITAȚI ȘI AGENDĂ

În paralel cu expoziția tehnică, evenimentul va găzdui și o serie de conferințe și dezbateri dedicate viitorului industriei apei, finanțării investițiilor, tehnologiei și competențelor necesare sectorului.

Printre invitații ediției se numără Arthur Guichet, Secretar General al Asociației Europene a Apei (EWA) și Katerina Schilling, Secretar general al Asociației Internaționale a Companiilor de Apă din Bazinul Dunării (IAWD), alături de reprezentanți ai asociațiilor de apă din Danemarca, Polonia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova.

Cum va arăta industria apei în 2035

Prima zi a ExpoApa, marți, 8 septembrie, plasează industria apei într-un context economic mai larg. După deschiderea oficială, dezbaterile pornesc de la perspectiva industriei apei ca proiect de țară și motor de dezvoltare economică și privesc către următorul deceniu: cum va arăta, în 2035, un sector transformat de tehnologie, digitalizare și noi cerințe privind eficiența utilizării resurselor. Discuțiile vor aborda atât tehnologiile care schimbă modul în care sunt operate infrastructurile de apă, cât și competențele de care sectorul va avea nevoie pentru a putea integra aceste soluții.

Cum vor fi finanțate investițiile după 2027

Miercuri, 9 septembrie, finanțarea și experiența proiectelor deja implementate intră în centrul discuțiilor. Una dintre temele importante ale zilei este perspectiva de după 2027, într-un moment în care finanțarea europeană a sectorului ar putea lua o formă diferită de cea cunoscută până acum. Dezbaterile vor urmări lecțiile desprinse din investițiile europene derulate în actualul ciclu de finanțare și modul în care această experiență poate fi valorificată pentru pregătirea următoarei generații de proiecte.

Tot miercuri, experiența internațională intră în prim-plan prin workshop-ul dedicat modelului danez de management al apei, organizat cu participarea Ambasadei Regatului Danemarcei în România și a specialiștilor danezi.

Competențele de care va avea nevoie industria apei

Ultima zi, a evenimentului joi, 10 septembrie, este dedicată unei alte provocări cu care se confruntă sectorul, resursa umană. Cea de-a doua ediție a mesei rotunde #Skills4Water continuă tema deschisă anul trecut la nivel european și aduce în discuție competențele necesare într-o industrie în care digitalizarea, automatizarea și noile tehnologii schimbă atât infrastructura, cât și modul în care aceasta este administrată.

Expoziția rămâne deschisă până joi, 10 septembrie, ora 16:00.

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Despre Asociația Română a Apei

Asociația Română a Apei (ARA) este o structură profesională care reunește operatori de apă, experți tehnici, autorități și furnizori de soluții și are ca misiune promovarea unui management integrat, eficient și sustenabil al resurselor de apă. Activitatea organizației este orientată către cooperarea dintre actorii relevanți ai sectorului, schimbul de know-how și promovarea soluțiilor inovatoare capabile să răspundă provocărilor legate de infrastructură, schimbările climatice și protecția mediului.

Informații suplimentare despre eveniment și înregistrarea participanților sunt disponibile pe site-ul ARA, în secțiunea EXPOAPA.

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