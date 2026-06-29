Expunerea la soare afecteazã sãnãtatea pielii. Recomandarea medicilor dermatologi

Expunerea la soare este unul dintre cele mai așteptate momente ale vacanței de vară, însă medicii dermatologi atrag atenția că aceasta trebuie făcută cu moderație și în condiții de protecție adecvată. Bronzul nu este sinonim cu sănătatea pielii, ci reprezintă un răspuns natural de apărare la agresiunea produsă de radiațiile ultraviolete. În lipsa unor măsuri eficiente de fotoprotecție, expunerea excesivă poate favoriza apariția arsurilor solare, a petelor pigmentare, a îmbătrânirii premature a pielii și poate crește riscul de cancer cutanat.

Cine trebuie să fie mai atent la expunerea la soare?

Specialiștii în dermatologie din cadrul rețelei Medicover recomandă măsuri suplimentare de precauție anumitor categorii de pacienți. Copiii, în special sugarii cu vârsta sub șase luni, persoanele cu piele foarte deschisă la culoare, cele care au numeroase alunițe sau antecedente personale ori familiale de cancer de piele trebuie să evite expunerea prelungită la soare și intervalul orar 10:00-16:00. De asemenea, o atenție deosebită este necesară în cazul pacienților diagnosticați cu afecțiuni autoimune, precum și pentru cei care urmează tratamente care cresc sensibilitatea pielii la radiațiile ultraviolete, cum sunt unele antibiotice, diuretice, antiinflamatoare sau terapii hormonale.

Arsuri solare și efectele lor asupra pielii

Arsurile solare nu reprezintă doar un disconfort temporar, ci pot avea consecințe importante asupra sănătății pielii. Pe termen scurt, acestea se manifestă prin roșeață, senzație de arsură, durere, apariția veziculelor și descuamarea pielii. Repetarea episoadelor de arsuri solare contribuie însă la accelerarea procesului de îmbătrânire cutanată și la apariția petelor pigmentare, iar în timp poate crește riscul de dezvoltare a cancerului de piele.

Când este recomandat consultul dermatologic?

Vizita la medicul dermatolog este recomandată atunci când după expunerea la soare apar erupții persistente, mâncărimi intense, pete pigmentare care se accentuează, arsuri severe sau leziuni care nu se vindecă. De asemenea, orice modificare a unei alunițe, fie că este vorba despre schimbarea culorii, formei sau dimensiunii, fie despre apariția sângerării, trebuie evaluată de un specialist.

Pacienții cu antecedente de cancer cutanat, cei care au multe alunițe sau care au suferit arsuri solare repetate ar trebui să efectueze controale dermatologice periodice, dupã încheierea sezonului estival, chiar și în lipsa simptomelor. În cazul copiilor, consultul este indicat atunci când apar reacții neobișnuite după expunerea la soare sau modificări ale unor leziuni pigmentare existente.

Cum poate fi protejată pielea în sezonul cald?

Medicii dermatologi recomandă utilizarea zilnică a produselor cu factor de protecție solară adecvat, evitarea expunerii în intervalul cu radiații ultraviolete intense și purtarea accesoriilor care oferă protecție suplimentară, precum pălăriile și ochelarii de soare. Hidratarea corespunzătoare și aplicarea regulată a cremelor cu SPF 50 sau 30 contribuie la menținerea sănătății pielii și la reducerea riscului de arsuri solare.

Dermatologie la Medicover

Dermatologia este una dintre cele mai accesate specialități medicale din cadrul rețelei Medicover. Serviciile de dermatologie sunt disponibile în majoritatea clinicilor Medicover din București și din țară, oferind pacienților acces la consultații de specialitate, dermatoscopie și monitorizarea leziunilor cutanate.

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Articol susținut de Medicover