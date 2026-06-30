Extrema dreaptă germană vrea să preia guvernarea la următoarele alegeri și să reia relația cu Rusia. Urmează o „etapă decisivă”

Declarațiile făcute pentru Reuters de co-lidera Alternativei pentru Germania Alice Weidel vin înaintea alegerilor din septembrie din două landuri cheie din estul Germaniei, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, unde AfD domină sondajele.

Germania ar trebui să pună capăt boicotului asupra petrolului și gazelor rusești pentru a-și consolida economia aflată în declin, a declarat pentru Reuters lidera partidului de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD), Alice Weidel, care și-a subliniat intenția de a conduce un guvern național.

Weidel a afirmat că AfD poate câștiga două alegeri cheie la nivel de land în lunile următoare, descriindu-le ca etape importante pentru asigurarea funcției de cancelar german încă de la următoarele alegeri naționale, prevăzute pentru 2029.

„Energia ieftină din Rusia a fost secretul succesului «Made in Germany». Avem nevoie de ea din nou”, a spus Weidel.

„Pierderea acestei energii ne-a făcut să dăm cu ani înapoi. S-au pierdut sute de mii de locuri de muncă. Ne-a făcut dependenți de Statele Unite, care ne vând energie la prețuri mult mai mari.”

Problema economiei

La un an de mandat, cancelarul german Friedrich Merz este nepopular.

Doar 19% dintre germani îl aprobă. Coaliția dintre conservatori (CDU-CSU) și social-democrați (SPD) este în parte disfuncțională.

Economia stagnează, iar extrema dreaptă (AfD) conduce în sondaje.

Înainte de sancțiunile impuse ca urmare a invaziei Moscovei în Ucraina din 2022, Rusia furniza peste o treime din importurile de petrol ale Germaniei și peste jumătate din gazul natural.

Germania s-a confruntat de asemenea cu dificultăți după șocul provocat de închiderea conductei Nord Stream, care a fost avariată de explozii în septembrie 2022.

Industria țării, zguduită de creșterea bruscă a costurilor energiei, rămâne în stagnare. Industria auto în mod special nu se simte deloc bine, gigantul auto Volkswagen luând în considerare reducerea a până la 100.000 de locuri de muncă.

Comentariile lui Weidel evidențiază potențiala fragilitate a alianței occidentale care stă la baza sprijinului acordat Ucrainei. Deși actualul guvern german susține Ucraina, populația este mai divizată.

„Etape decisive”

Weidel a făcut aceste declarații înaintea alegerilor din septembrie din două landuri cheie din estul Germaniei, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară unde AfD domină sondajele.

În cazul în care AfD ar prelua controlul, guvernele regionale respective ar putea contesta politica Berlinului în materie de migrație, pe care o consideră prea generoasă, refuzând să suporte povara financiară care revine administrațiilor locale.

Aceasta ar răsturna modelul consensual al guvernării din Germania și ar putea oferi partidului AfD o rampă de lansare către puterea la nivel național.

„Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Vorpommern reprezintă etape decisive”, a declarat Weidel.

„Dacă vom câștiga în Saxonia-Anhalt, atunci Mecklenburg-Vorpommern va urma probabil. Îmi imaginez AfD la cancelarie fie la următoarele alegeri, fie la cele de după”, a spus ea.

Străpungerea „cordonului sanitar”

Pentru partidele politice mainstream, precum creștin-democrații cancelarului Friedrich Merz, care au respins cooperarea cu AfD, o victorie a partidului de extremă dreaptă în Saxonia-Anhalt ar reprezenta o lovitură pentru așa-numitul «cordon sanitar» menit să împiedice AfD să ajungă la putere.

Costurile energiei și perspectiva unei energii rusești mai ieftine ar putea atrage alegătorii.

Relația Germaniei cu Rusia are o susținere mai mare în estul țării, care a fost sub dominație sovietică până la căderea Zidului Berlinului, acum mai bine de 35 de ani.

Mulți dintre locuitorii din această regiune au o atitudine favorabilă față de Rusia și o viziune critică asupra protectorului militar al Germaniei, Statele Unite.

Vizită a unui parlamentar AfD în Rusia

Declarațiile lui Weidel privind Rusia vin în urma unei vizite efectuate la începutul acestei luni de către Markus Frohnmaier, un parlamentar de rang înalt al AfD, în Rusia.

Acesta s-a întâlnit cu Alexei Miller, șeful gigantului energetic rus Gazprom GAZP.MM, și a solicitat redeschiderea gazoductului Nord Stream.

Frohnmaier a respins criticile aduse călătoriei sale, afirmând că a înțeles că investitorii americani analizează redeschiderea traseului Nord Stream către Germania, o măsură care ar putea implica plata unei taxe de către Germania pentru a prelua gaz rusesc.

„Trebuie să fim atenți în Germania să nu ratăm fereastra de oportunitate de a reveni pe piața rusă”, a declarat el pentru Reuters.

„Romantizarea Rusiei”

Roderich Kiesewetter, deputat din partea Partidului Creștin-Democrat al lui Merz, a afirmat că AfD denaturează dezbaterea publică din Germania.

„Romantizarea Rusiei este folosită de AfD, în special cu ochii ațintiți asupra viitoarelor alegeri din estul Germaniei”, a spus Kiesewetter.

Weidel a respins acuzațiile potrivit cărora partidul său ar fi extremist, așa cum a fost clasificat anul trecut de agenția de informații germană.

„Modul în care ne vedem noi înșine și modul în care ne judecă rivalii noștri politici sunt la ani lumină distanță”, a spus ea. „Oamenii ne descriu ca fiind de extremă dreaptă. În realitate, suntem un partid al omului de rând. Nu vom da totul peste cap dacă vom ajunge la putere”, a spus ea.