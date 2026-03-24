Fabrică de bani într-un sat din Suceava. Suspecții, prinși în Sofia cu o cantitate impresionantă de bancnote false la ei – VIDEO

O fabrică de bani a fost descoperită de polițiștii și procurorii DIICOT Iași, în urma a şase percheziţii făcute marţi în judeţele Suceava şi Ilfov. Gruparea, condusă de un român, funcționa din 2025, iar suspecții au procurat din străinătate materialele necesare pentru a produce banii falși, anunță DIICOT.

Potrivit DIICOT, în luna octombrie 2025, 4 suspecți, trei români și un italian, au constituit, pe raza județului Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.

„Din investigații a rezultat că, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, suspecții au procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falși. Ulterior, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român), a achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava”, a anunțat DIICOT, într-un comunicat.

Anchetatorii spun că italianul, „cunoscut la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani”, avea rolul de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita procurarea materialelor necesare și punerea în circulație a banilor falși, atât în România, cât și în alte state.

Captură impresionantă la Sofia

Procurorii spun că suspecții au urmărit crearea unor legături infracţionale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro, sens în care s-au deplasat în mai multe rânduri în ţara vecină.

„Ieri, 23.03.2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, suspectul de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari, au fost depistați în Sofia în timp ce dețineau și transportau o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiura de 100 euro, aproximativ suma 1.200.000 euro (falși). În acest context a fost găsită și cantitatea de 1 kilogram cocaină, drog de mare risc”, au precizat anchetatorii.

Potrivit DIICOT, până acum, la una dintre locaţii, a fost găsită „o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcţie.

„Au fost identificate şi ridicate imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor şi bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 şi 100 de euro”, a mai transmis DIICOT.

Activitățile continuă, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.