Fabrica de bogați a Europei: În Franța apare un milionar la fiecare 15 minute. Topul global al îmbogățirii rapide

Aproape un milion de persoane au devenit milionari în dolari la nivel global în 2025, conform unui raport financiar internațional care arată că vestul Europei oferă cel mai mare număr de noi bogați, iar estul are cea mai mare viteză de creștere, potrivit Euronews.com.

Marea Britanie, Franța și Spania s-au clasat imediat după SUA în ceea ce privește numărul de noi milionari, arată datele din Global Wealth Report publicat de banca elvețiană UBS pentru evoluția de anul trecut.

La nivel mondial, aproape un milion de persoane s-au alăturat rândurilor milionarilor în dolari americani, ceea ce echivalează cu peste 2.680 de noi milionari pe zi, 112 pe oră sau aproape doi pe minut.

Europa a reprezentat o mare parte din creșterea înregistrată în afara Statelor Unite, Marea Britanie înregistrând în medie 118 noi milionari în dolari pe zi, iar Franța 95 de noi milionari pe zi, ceea ce înseamnă unul la fiecare 15 minute.

La cursurile de schimb actuale, un milion de dolari valorează aproximativ 875.000 de euro.

Ritmul de creștere în Est

Ca ritm de creștere, însă, țările din Europa de Est au înregistrat cel mai rapid avans. Primele cinci locuri din topul global al celor 30 de țări au fost ocupate în totalitate de țări europene, inclusiv state membre ale UE, țări candidate la aderarea la UE, state membre ale EFTA (Asociația Europeană a Liberului Schimb) și Regatul Unit.

Lituania a înregistrat cea mai mare creștere, de 8%, ceea ce înseamnă că a câștigat 921 de noi milionari în dolari în 2025. Turcia se clasează pe locul al doilea, cu 6,4%, având 5.650 de noi milionari. Letonia a înregistrat o creștere de 5,7%, adăugând 1.131 de milionari.

Ungaria a înregistrat o creștere de 5,3%, câștigând 1.349 de noi milionari. Irlanda se clasează pe locul al cincilea, cu 5,2%, dar a adăugat un număr considerabil mai mare de persoane în rândul milionarilor decât țările de mai sus, cu 9.491 de noi milionari.

Rata de creștere s-a situat la 4% în Polonia și la 3,5% în Grecia.

Raportul menționează că, într-o anumită măsură, creșterea numărului de milionari depinde de cât de aproape de pragul de 1 milion de dolari se aflau noii milionari în anul precedent.

Țările cu cei mai mulți bogați

În cazul marilor economii, cifrele absolute oferă o imagine mai clară, deoarece populația lor de bogați este deja numeroasă, iar ratele de creștere procentuală par mai mici.

Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere din lume, cu 441.078 de noi milionari, adică aproape jumătate din totalul global. Această cifră înseamnă o medie de 1.208 de persoane în fiecare zi, respectiv 47 pe oră.

În Europa, Marea Britanie a înregistrat peste 43.000 de noi milionari în dolari, în timp ce în Franța și Spania au apărut câte 32.000. Numărul acestora a crescut cu 3,1% în Spania, cu 1,8% în Marea Britanie, cu 1,5% în Franța, cu 1% în Elveția și cu 0,9% în Germania.

Italia și Germania figurează și ele în top 10 mondial, fiecare înregistrând peste 24.000 de noi milionari. Tradus în ritm zilnic, numărul bogaților a crescut cu 67 de persoane pe zi în Italia (unde s-a înregistrat o creștere procentuală de 2,4%) și cu 66 pe zi în Germania.

Cele cinci cele mai mari economii ale Europei figurează toate în top 10 mondial, în timp ce toate celelalte țări europene au înregistrat mai puțin de 10.000 de noi milionari. Alături de acestea, în clasamentul global de top 10 se mai regăsesc Japonia, India, Australia și Rusia.

România nu se regăsește în clasamentul restrâns al primelor 30 de țări din acest raport al băncii UBS, însă analiza menționează că numărul milionarilor în dolari a crescut „peste tot în lume, mai mult ca niciodată”.

Niciuna dintre țările incluse în eșantionul UBS, alcătuit din 56 de piețe, nu a încheiat anul 2025 cu un număr mai mic de milionari decât cel înregistrat la începutul anului.

În prezent, peste 40% dintre milionarii în dolari din lume locuiesc în SUA, ceea ce înseamnă peste 23,6 milioane de persoane din totalul de aproximativ 57,5 milioane. Europa de Vest găzduiește puțin sub 15 milioane de milionari în dolari, adică 25% din total.

Cum se calculează averea

„Un număr tot mai mare de persoane care urcă pe scara bogăției, rânduri tot mai puternice în vârf și o creștere constantă pe o gamă remarcabil de largă de piețe”, se arată în raport.

Analiza subliniază însă că numărul total de milionari dintr-o anumită țară nu reflectă întotdeauna dimensiunea pieței, puterea economică sau averea medie pe cap de locuitor. Multe depind de factori care depășesc puterea economică, precum deținerea de locuințe, economiile private pentru pensie și disponibilitatea stimulentelor fiscale pentru economisire și investiții.

În cadrul acestui studiu, averea netă, sau „bogăția”, este definită drept valoarea activelor financiare și imobiliare (în principal locuințe) deținute de persoane fizice, minus datoriile acestora.

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