„Faceți tot ce vă stă în putere”. Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze campaniile rusești de dezinformare înaintea alegerilor din Moldova

Doi senatori americani au trimis scrisori către Meta și Alphabet (compania mamă a Google), prin care le cer să ia măsuri urgente pentru a împiedica folosirea platformelor online în campanii de dezinformare și finanțare politică sprijinite de Rusia înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie, se arată într-un comunicat de presă publicat vineri de Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA.

Cei doi sunt Jeanne Shaheen, democrată din statul New Hampshire și membră de rang înalt a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, și Thom Tillis, republican din Carolina de Nord, implicat în programul de parteneriat dintre acest stat american și Republica Moldova.

„Implicarea în perioada preelectorală este esențială”

„Deși trebuie să rămânem neutri față de rezultatele alegerilor din Moldova, nu putem fi indiferenți față de încercările unor puteri străine de a înclina balanța în favoarea unor partide sau candidați. Atunci când această ingerință se manifestă prin intermediul unor platforme americane, trebuie să adoptăm o abordare proactivă”, au scris senatorii în scrisoarea adresată companiei Alphabet.

„Vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putere pentru a vă asigura că oligarhul sancționat Ilan Șor nu mai poate folosi platformele voastre pentru a răspândi propagandă”, au transmis senatorii în scrisoarea către Meta.

Senatorii au invocat și avertismentele președintei Maia Sandu, care a declarat că „Federația Rusă vrea să controleze Republica Moldova” și plănuiește să folosească platformele online pentru a difuza mesaje antidemocratice.

În scrisoarea către Meta, Shaheen și Tillis au cerut companiei să ia măsuri pentru a împiedica utilizarea Facebook și Instagram de către oligarhul Ilan Șor, sancționat de Statele Unite, în vederea răspândirii propagandei. Organizația WatchDog.MD a identificat 146 de pagini anonime asociate cu acesta, prin care ar fi cumpărat reclame politice, și estimează că în total peste 2.000 de pagini de pe Facebook sunt controlate de Kremlin

„Din păcate, într-o țară mică, o astfel de campanie poate avea un impact disproporționat. Implicarea în perioada preelectorală este esențială pentru ca alegerile să nu fie doar libere, ci și corecte (…) În ciuda sancțiunilor, Ilan Șor a cheltuit aproximativ 546.000 de dolari pe reclame Facebook între 2022 și 2024. Vă solicităm să faceți tot ce vă stă în putere pentru ca acesta să nu mai poată folosi platformele Meta pentru a răspândi propagandă”, spun senatorii în scrisoarea adresată lui Mark Zuckerberg.

În scrisoarea către Google, cei doi au atras atenția că pe YouTube au fost lansate deja „campanii masive de publicitate” susținute de Rusia și au subliniat că implicarea companiilor este „esențială pentru ca alegerile să nu fie doar libere, ci și corecte”.

„Președinta Maia Sandu a avertizat deja că „Federația Rusă vrea să controleze Republica Moldova” și are un plan de a folosi platformele online pentru a răspândi mesaje antidemocratice. Organizațiile neguvernamentale independente confirmă această evaluare, iar grupul WatchDog.MD a constatat că actorii ruși au lansat deja „campanii masive de reclame pe YouTube”. Ca persoane care au candidat la rândul nostru pentru funcții publice, știm că alegerile nu se decid doar în ziua votului. Implicarea în perioada preelectorală este esențială pentru ca scrutinul să nu fie doar liber, ci și corect”, se mai arată în scrisoarea senatorilor.

Rețea controlată de Șor, cu mesaje anti-UE și anti-Sandu

O investigație publicată în urmă cu o zi de Ziarul de Gardă arată cum o „armată digitală” de conturi false, coordonată de activiști ai Blocului „Victorie”, a diseminat pe rețelele sociale mesaje de propagandă rusă în Republica Moldova. Rețeaua, controlată de oligarhul Ilan Șor din Moscova, a promovat teme anti-UE și mesaje împotriva președintei Maia Sandu, în contextul alegerilor parlamentare moldovene programate la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit publicației, activiștii au primit instrucțiuni online, prin grupuri de Telegram, și au fost informați că vor fi plătiți „direct de la Moscova”.

Rețeaua l-a promovat și pe fostul candidat în alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu. Mesajele pro-Georgescu au început să apară după ce acesta a fost ridicat din trafic și condus la audieri, la București, arată investigația realizată de jurnalista Natalia Zaharescu, care s-a infiltrat în rețeaua de activiști și a primit, alături de aceștia, instrucțiuni pentru transmiterea mesajelor pe rețelele sociale.

Foto: DreamsTime / Natanael Alfredo Nemanita Ginting