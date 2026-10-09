Facturi digitale, servicii imaginare: cum a fost folosit e-Factura ca paravan pentru o fraudă de 6,2 milioane de lei

ANAF Antifraudă a descoperit un lanț de facturi fără acoperire între firme care aduc muncitori din Asia. Cel mai important detaliu: nimeni nu a plătit facturile.

O factură plătită confirmă că a avut loc o tranzacție. O factură neplătită, înregistrată în contabilitate și folosită pentru a deduce TVA, spune altceva. De la acest tip de anomalie a pornit una dintre cele mai recente verificări ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), anunțată vineri de ANAF.

Inspectorii au verificat cinci societăți care recrutează și plasează forță de muncă din Asia. Firmele au înregistrat facturi de peste 32 de milioane de lei, emise de alte trei companii, pentru avansuri și „pretinse prestări de servicii”. Potrivit DGAF, nu există dovezi că serviciile au fost prestate, iar facturile au rămas neachitate. Ele au servit doar ca să creeze cheltuieli și deduceri de TVA. Statul a pierdut astfel peste 6,2 milioane de lei, sumă care include TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.

Mecanismul nu este nou, dar e foarte eficient.

Firmele de recrutare încasau TVA de la clienții care primeau muncitorii. În loc să vireze banii la buget, anulau obligația cu TVA „deductibilă” din facturi pentru operațiuni fictive. Facturile veneau de la alte firme, așezate pe mai multe niveluri ale unui lanț de tranzacții pe care ANAF îl descrie drept artificial. Rezultatul vizibil în declarații: solduri negative de TVA, raportate în mod repetat.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Firmele care au emis facturile nu ar fi putut presta servicii de asemenea dimensiuni. Unele erau inactive, altele insolvabile sau chiar radiate. Verificările arată că toate firmele implicate aveau legături între ele și erau coordonate de un grup comun de persoane. Unii dintre administratorii trecuți în acte nu au putut explica nimic concret despre activitatea firmelor pe care, pe hârtie, le conduceau.

Cel mai ironic aspect al cazului : rolul RO e-Factura.

Sistemul a fost introdus ca să facă tranzacțiile vizibile pentru fisc în timp real. Potrivit DGAF, aici a fost folosit tocmai pentru a da schemei „o aparență de legalitate” și pentru a muta sarcina fiscală de la o firmă la alta. Concluzia e incomodă: digitalizarea arată fiscului fiecare factură, dar nu și dacă serviciul din spatele ei a existat.