REPORTAJ Ce așteptări au oamenii din Făgăraș, orașul natal al lui Nicușor Dan, de la viitorul președinte

Nicușor Dan a preferat duminică să meargă să voteze în turul al doilea al alegerilor prezidențiale în orașul său natal, Făgăraș. Un reporter HotNews a mers în orășelul cu 26 de mii de oameni ca să vorbească cu localnicii despre așteptările pe care le au de la viitorul președinte. Am constatat că în 2025, oamenii din Făgăraș, deși par împărțiți în două lumi diferite, în realitate au cam aceleași dorințe: vor o schimbare sau locuri de muncă ca afară” și cer o schimbare „pentru ei și pentru copiii plecați în străinătate”.

Reportajul a fost realizat duminică, înainte de a afla cine a câștigat alegerile prezidențiale.

Rezultatele finale arată că Nicușor Dan a obținut 53,6% din voturi, iar George Simion a obținut 46,4%.

În noiembrie 2024, 25% dintre făgărășeni au votat cu Călin Georgescu, 15% cu George Simion (AUR), 19% cu Elena Lasconi (USR) și 17% cu Marcel Ciolacu (PSD), conform rezultatevot.ro. În 2025, oamenii din Făgăraș s-au trezit pe listele de candidați pentru prezidențiale cu unul de-ai lor.

„Ar fi trebuit să fie susținut mai mult, că e mare lucru să ai un om din oraș candidat la președinție”, ne spune o femeie care trece cu fiica ei prin parcul central, lângă cetate, și pe care o oprim să o întrebăm: pentru ce a votat duminică și dacă i se pare relevantă prezența unui făgărășean pe lista candidaților. Nicușor Dan s-a născut și a făcut școala în Făgăraș.

Andreea lucrează în sistemul medical și ne-a spus că a votat „pentru un viitor în care fiica mea să nu fie nevoită să plece de acasă.”

Făgărașul este cunoscut, de regulă, fie pentru unele produse alimentare care poartă numele orașului, fie ca oraș turistic, pentru cetatea medievală, aflată chiar în parcul central.

Candidatul prezidențial și „apropierea lui de Dumnezeu”

Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul. FOTO: Ovidiu Gînfălean

Încă de la intrare, ca punct de reper la orizont, se vede Catedrala Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul”, cu acoperișul aurit și turlele sale impunătoare. Din boxele exterioare, se aude vocea preotului care le spune credincioșilor:



„Sfântul Paisie Aghioritul a fost și el întrebat, în vremea alegerilor, de credincioșii săi: pe cine să votăm? Iar el le-a spus: Votați-l pe cel care credeți că este cel mai bun. Pe cel care Îl iubește pe Dumnezeu și țara noastră. (…) Când mergem la vot, trebuie să avem mereu în vedere două lucruri: 1. Cât de apropiat este candidatul de Dumnezeu și dacă este un membru al Bisericii. 2. Cât de mult își iubește țara și se dedică intereselor ei, nu intereselor personale. Dacă cineva folosește alte criterii pentru a vota, acționează din interese proprii și nu ca un adevărat creștin”, încheie preotul, urmat apoi de vocea celui care rostește numele și valoarea donației făcute pentru biserică.

,Mergeți către secția de vot? Cu ce gânduri urmează să vă alegeți președintele?”, am întrebat o doamnă grăbită.

„Uite că am ieșit de la Sfânta Biserică, să ne poarte de grijă. Și a zis preotul că e important pe cine alegem. Să alegem cu credință, să ne gândim bine. Noi suntem oameni credincioși”, ne spune doamna făcându-ne cu mâna în timp ce se îndepărtează.

Vizavi de biserică se află piața și câteva spații comerciale. La piață predomină magazinele de carne, iar brutăriile sunt închise. În fața unui bar situat la parterul unui bloc, patru bărbați ciocnesc primele beri în ultimele ore ale dimineții.

Vasile Băsescu spune că are copiii plecați în SUA și Spania. FOTO: Dana Coțovanu

Valeriu Băsescu este pensionar. Zâmbește atunci când se prezintă, dar apoi ridică din umeri pentru numele său neobișnuit: „Știu că vi se pare amuzant, dar așa mă cheamă.”

Îl întrebăm: „Ați fost la vot? Ce așteptări aveți de la președintele pe care îl vom avea luni?”

„Cu președintele e mai complicat. Depinde, cum să zic, și de guvernul care va fi ales. Președintele ar trebui să fie un om stabil, corect, care să țină cu poporul.”

Copiii lui sunt plecați în SUA și în Spania, iar nepoții locuiesc tot acolo. Când vine vorba despre așteptările sale legate de viitorul președinte, spune că își dorește „o stabilitate corectă în România, să nu ieșim din Uniunea Europeană, să fim o țară respectată, așa cum eram văzuți odată de toată lumea”, încheie bătrânul vrând să-și aranjeze haina pentru o fotografie.

Și-a schimbat votul față de data trecută și vrea locuri de muncă pentru tineret

La ieșirea din piață, o femeie așteaptă în fața unui lanț de supermarketuri și fumează o țigară. Vrem să povestim cu ea în timp ce așteaptă. Are emoții, așa că o liniștim spunându-i că poate vorbi așa cum simte, nu o filmăm. „Ce așteptări aveți de la viitorul președinte?”, o întrebăm.

„Să dea locuri de muncă la tineret, să nu mai plece”, este dorința ei, fără să știe că președintele nu poate face direct acest lucru. Are 62 de ani, copiii ei sunt plecați în Italia și Anglia. Ea și-a căutat de multe ori de lucru în România, dar, spune: „Când mă văd ce vârstă am, maică, nu mă mai angajează.” Spune că și-a schimbat votul față de turul anterior, iar de data aceasta a votat cu Simion.

„Nu m-a deranjat (n.r. că Simion nu a fost prezent la dezbateri), că el s-a dus unde a trebuit, pe unde a trebuit, în Italia, în Londra, peste tot.” În privința lui Nicușor spune că nu l-a înțeles. Are încredere că, dacă va ieși Simion, va fi ajutat de Călin Georgescu.

Pe bulevardul din centru se simte agitația specifică unei duminici cu miză. Un cuplu trece pe lângă zidurile cetății. Stilul vestimentar elegant, cu accente dandy, al bărbatului ne atrage atenția și ne determină să intrăm în vorbă cu el.

„Eu sunt suveranist și aștept să scăpăm de caracatița care conduce țara de 35 de ani”, ne spune în timp ce trece pe lângă noi, răspunzând la întrebarea: „Cu ce așteptări mergeți azi la urne?”

Puțin mai departe, o familie – mama, tata și fiul cel mic – traversează strada pe trecerea de pietoni, salutând zâmbitori niște prieteni de pe partea cealaltă.

„Daa, am fost dimineață la vot”, răspunde, râzând, mama.

Întrebat ,,cum ar trebui să fie președintele ales de luni?”, tatăl răspunde sincer:

„Să se țină de cuvânt și să facă tot ce a promis. De la unul dintre ei mă îndoiesc, sincer. Nu dăm nume. Președintele ar trebui să ne reprezinte și să o facă bine, nu să ne facă de râs. Pentru că, oricât de rău ar fi percepută clasa politică, nu suntem toți așa cum este unul dintre candidați”, spune bărbatul cu un glas apăsat.

„În primul rând, președintele trebuie să fie patriot”

Făgăraș. FOTO: Dana Coțovanu

În spatele familiei, un senior se plimbă prin parc cu câinele. Daniel este numele lui, aflăm când îl rugăm să ne dea un scurt interviu pentru un reportaj despre alegeri. Daniel a lucrat ca zugrav, în țară și în străinătate, cu contracte sezoniere. Acum, nu are un loc de muncă. După câteva ture prin parc, se așază lângă tonetele cu înghețată, cafea și sucuri din zona cetății Făgăraș. Pe bancă, scrollează minute bune prin „reeluri” pe o aplicație de social media.

„Am votat pentru că toată lumea vrea o schimbare. De obicei nu votez, dar acum am mers să votez, că vrem și noi o schimbare în România. Am cunoscut oameni care au fost lăsați să bage bani, au investit și după aia au falimentat și au plecat disperați. Nici nu vor să mai audă de România. În primul rând, trebuie să fie patriot”, ne răspunde vehement Daniel.

În Făgăraș, mai multe fabrici sunt încă active, acoperind industrii diverse — de la producția de marochinărie și componente auto, până la reciclare și energie alternativă. În ciuda fabricilor străine de la periferie oamenii se plâng că ,,salariile sunt mici”, iar ,,oamenii merg ca să aibă și ei un salariu”. Cândva orașul Făgăraș a fost recunoscut pentru Combinatul chimic, Nitramonia, un stâlp industrial major al României, producând îngrășăminte și explozibili. După anii ’90, a intrat în declin, iar în cele din urmă activele au fost vândute.

Oamenii din Făgăraș lucrează, fie în fabricile din apropiere, fie în agricultură sau comerț. Mulți sunt angajați sau dețin spații comerciale. Încercăm să vorbim cu un bărbat care are o florărie, dar ne respinge scurt: „N-am timp, trebuie să pun apă la flori în cantități exacte. N-am timp.”

Lângă el, un magazin de cadouri cu vitrine în care strălucesc obiecte din argint și cristal. Deasupra, scris cu roșu italic, „Cadouri”.

„Muncim de ani de zile și tot statul ia banii”

Mioara Ciolacu se simte dezamăgită că nu e susținută de autorități. FOTO: Dana Coțovanu

Doamna Mioara Ciolacu are 62 de ani și a mers la vot de dimineață. Dacă tot a ieșit din casă, a decis să țină magazinul deschis până la 14:30. Ține să ne spună că nu are nicio legătură cu fostul premier.

Lucrează de 20 de ani în comerț și are alte trei magazine — cu haine pentru bebeluși, pentru adulți și cu diverse cadouri. Spune că a încercat mereu să vândă marfă românească, dar e greu: „Firmele românești se închid. Nu pot face față prețurilor de la chinezi. Produsele noastre sunt mai scumpe și nu se vând. Dar încercăm să le susținem în continuare. Așa am început și așa vrem să rămânem.”

A mers mereu la vot, iar acum spune: „Vreau un președinte care să țină cu țara asta.” Spune despre ea că „nu este toată ziua cu politica”, dar, ca om de afaceri în oraș, se simte dezamăgită că nu este susținută de autorități: „Muncim de ani de zile și tot statul ia banii.”

Mioara spune că a votat pentru o Românie care să nu mai fie datoare la alții. Deși amândoi își doresc binele țării, acasă soțul are o altă poziție. Despre alegerile prezidențiale nu se vorbește prea mult – copiii sunt de aceeași părere cu mama, în timp ce tatăl și-a ales alt reprezentant, pe care, spune femeia, l-a găsit „pe TikTok”.

Centrul orașului Făgăraș este presărat cu centre comerciale, aliniate cu băncile și parcul aproape finalizat de administrația locală. Niște pavele împachetate stau lângă bordurile care acoperă panseluțele din centrul orașului, care înconjoară piațeta unde nu există nicio terasă, doar o covrigărie cunoscută și un fast food local. În fața fast-foodului, doi bărbați așteaptă afară. Soțiile au intrat să plaseze o comandă.

Claudiu are 40 de ani și tocmai s-a întors, după două luni de muncă în Olanda. A lucrat într-o companie unde punea lalele pe bandă. A votat cu gândul că vrea „o schimbare”.

„În România nu poți să trăiești cu 25 de milioane vechi sau 30 de milioane vechi. Mai rău de-atât nu se poate”, spune el. Claudiu recunoaște că îi este teamă că ar putea fi o greșeală candidatul pe care a pus ștampila, dar preferă să riște.

Tot pe scări, un bărbat cu fetița sa își așteaptă soția. Vin din Homorod, județul Brașov. Nicu, 30 de ani, lucrează în logistică. Nu are mari speranțe pentru viitorul lui, dar speră ca fiica lui să aibă parte de „o școală bună și profesori cât de cât ok”. Va vota după-amiaza, dar încă nu știe cu cine: „Unul n-are minte, iar unul are prea multă minte și cred că degeaba. Am văzut prea multe videoclipuri cu unul care se comportă urât cu oamenii, iar celălalt susține LGBT”, spune. Dacă e să aleagă, va merge pe principiul „răul cel mai mic”.

Astăzi, în Făgăraș, sunt mai multe mașini de poliție decât de obicei, iar atmosfera este diferită față de alte duminici. După slujba de duminică, oamenii merg spre secțiile de votare, hotărâți să-și aleagă președintele.

Dis-de-dimineață, pe străzile specifice Ardealului, cu case colorate și trotuare înguste, oamenii merg la biserică. Hainele frumoase, simple și elegante ale bătrânelor care se țin de braț nu au cum să nu-ți atragă atenția și să nu-ți smulgă un zâmbet.

În cartierul în care a copilărit Nicușor Dan: „Nu se deosebea de ceilalți colegi”

Elena Bogdan, diriginta lui Nicușor Dan. FOTO: Dana Coțoveanu

Cartierul în care locuiește Nicușor se numește Galați din Făgăraș care a fost inițial un sat atestat din 1396. Comunitatea și-a păstrat tradițiile, influențate mai mult de zona Alba decât de Țara Oltului. Pentru oamenii din loc a fost importanta aceasta distinctie deoarece costumele populare care se poarta sunt diferite.

Cam așa e atmosfera din jurul grădiniței „Bursucul” de pe strada Gheorghe Doja 52. Este secția de votare la care este arondat candidatul Nicușor Dan. Se simte forfota pe stradă – mass-media străină și națională, dar și vecinii au venit să-l salute și să-i ureze de bine.

Dintre oamenii care i-au urat succes diriginta lui, Elena Bogdan, a fost cea mai emoționată și a ținut să le vorbească reporterilor despre fostul ei elev. Ea acum are 72 de ani și încă activează în sistemul de învățământ pentru că „este un deficit mare de profesori de fizică”, ne spune aceasta. Din acest motiv, a fost nevoită să se întoarcă la Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, acolo unde a învățat și Nicușor Dan.

Doamna Elena spune că, deși el a iubit chimia și fizica și a excelat la aceste două materii, Nicușor a ales să meargă la matematică, pentru că școala nu avea laborator de fizică pe-atunci, iar el a spus: „merg la matematică, pentru că aici am nevoie doar de foaie și creion.”

„Nu se deosebea de ceilalți colegi. Era modest. N-a făcut niciodată pe vedeta când era solicitat. La teme era întotdeauna dornic să arate ceea ce spune. Vreau să vă mai spun un lucru foarte important: la noi, în Făgăraș, pe atunci, se colinda de Crăciun, și, după ce colindau pe la casele colegilor și profesorilor, Crăciunul se termina la Nicușor Dan acasă”, spune diriginta. La întâlnirea de 20 de ani, mai amintește profesoara că Nicușor Dan le-a adresat vechilor colegi rugămintea să ,,se implice civic” indiferent de domeniu.

Am întrebat vecinii ce părere au despre faptul că Nicușor a ales să fie primar în București, nu la Făgăraș. „A plecat după liceu, și dacă era primar aici, poate nu mai candida ca președinte,” ne spune o vecină.

Deși mulți din cartier îl susțin, sunt și susținători ai celuilalt candidat de pe buletinul de vot. Liniștea dimineții e întreruptă de o mașină care trece în viteză, din care se aud tineri strigând „AUR la putere! Forța AUR!”.

Întrebați cum și-ar dori să fie viitorul președinte, cei mai mulți răspund simplu: „Sperăm la mai bine”. Poate fi un bine ghidat de nevoi sau ghidat de credințe. Oameni care își doresc un trai decent, cu nevoile de bază asigurate.

Totuși, președintele nu face legi, nu conduce Guvernul, nu poate da jos Parlamentul sau Guvernul, nu decide singur referendumuri și nu intervine în justiție. El doar reprezintă țara, numește premierul, semnează sau retrimite legi, propune funcții-cheie, conduce simbolic armata și poate cere referendumuri sau grațieri.