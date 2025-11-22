Fake news viral cu o femeie care distruge un BMW al Poliției, demontat de MAI. „Acțiunile au scopul de a incita cetățenii”

Ministerul de Interne avertizează sâmbătă în privința unui videoclip fals, creat cu ajutorul unor programe de AI, care s-a viralizat pe rețelele sociale.

Ministerul de Intene a distribuit pe pagina de Facebook o imagine dintr-un videoclip care s-a viralizat în mediul online. Videoclipul în cauză arată o femeie care se urcă pe o mașină de poliție, marca BMW. Imaginile sunt trucate, iar în realitate nu s-a întâmplat acest lucru, atrage atenția MAI.

„Nu tot ce devine „viral” este și real. Un clip poate fi distribuit de mii de ori în câteva minute, chiar dacă este fals. Popularitatea nu înseamnă autenticitate. Materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că provoacă emoții puternice și sunt create să pară credibile”, a transmis MAI.

MAI face apel la cetățeni să nu dea curs unor astfel de incitări și nu distribuie clipurile false.

„Verificați sursa si studiați cu atenție imaginile. Nu distribuiți ce nu poate fi confirmat. Viral nu e sinonim cu adevărat”, a transmis MAI.