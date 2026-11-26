Compania Torgservice RM din România, operatoarea supermarketurilor locale de tip hard-discount MERE, controlată de frații Serghei și Andrei Schneider, cetățeni ruși născuți în Germania, a solicitat intrarea în faliment, după ce cei doi asociați principali, cu participații cumulate de 87% din capital, au fost introduși în vară pe „lista neagră″ a UE, pentru derularea de afaceri în teritoriile ucrainene ocupate de Federația Rusă, relevă datele analizate de Profit.ro.