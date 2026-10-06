Familiile indiene controlează de trei ori mai mult aur decât guvernul SUA

„Seifurile” în care se află cel mai mare volum de aur din lume nu sunt băncile centrale, ci gospodăriile. În timp ce în Occident metalul prețios este tratat ca o investiție pe ecranele burselor de valori, în alte regiuni acesta e un cadou de nuntă valoros și un mijloc de economisire. Această tradiție este moștenită din generație în generație, transformând achiziția de aur într-o afacere familială, scrie presa elenă.

Cei mai mari cumpărători de bijuterii din aur din lume

Datele Consiliului Mondial al Aurului, raportate de World Population Review, pentru anul 2025 arată unde ajung bijuteriile din aur la nivel mondial, măsurate în tone.

India e lider mondial cu 430,5 tone de bijuterii din aur în 2025.

China e pe locul al doilea cu 360,1 tone, urmată de Statele Unite cu 117,3 tone.

Arabia Saudită și Turcia completează plutonul, cu 44,0, respectiv 32,8 tone.

Împreună, India și China au cumpărat peste jumătate din toate bijuteriile din aur vândute în lume.

Volumele au scăzut, deoarece prețurile au doborât recorduri consecutive, însă cheltuielile globale cu bijuteriile din aur au crescut la un nivel record de 172 de miliarde de dolari.

Tezaurul gospodăriilor indiene

Departe de seifurile băncilor centrale se află cea mai mare rezervă de aur din lume. Dacă îi căutați locația, răspunsul nu este ascuns într-o monetărie de stat. Conform datelor de la Consiliul Mondial al Aurului, gospodăriile din India dețin aproximativ 25.000 de tone din acest metal prețios, care a fost acumulat în principal sub formă de bijuterii de-a lungul generațiilor.

Mărimea acestei averi private este înțeleasă prin comparație cu rezervele oficiale ale statului:

– Statele Unite: 8.133,5 tone (cel mai mare deținător instituțional la nivel mondial)

-Germania: 3.350,3 tone

·-Banca de Rezervă a Indiei: 880 de tone

Familiile din India controlează de trei ori mai mult aur decât guvernul SUA și de 28 de ori mai mult decât propria bancă centrală. La momentul numărării, valoarea acestui stoc era aproape de 40% din PIB-ul Indiei, o cifră care a crescut și mai mult din cauza creșterii prețurilor.

Fără aur, nu există căsătorie

Forța motrice din spatele achiziției de aur în India nu este strategia de investiții, ci instituția căsătoriei. Conform cercetărilor realizate de Consiliul Mondial al Aurului, bijuteriile de mireasă reprezintă 50-55% din consumul intern total.

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Cererea de bijuterii de mireasă se dovedește a fi extrem de rezistentă. În ciuda faptului că prețul aurului în rupii aproape s-a dublat din 2012, ponderea acestor bijuterii a scăzut doar cu 5-10%.

Anual, nunțile generează aproximativ jumătate din cererea totală a țării. Aceasta include seturi de mireasă, precum și monede de aur sau cadouri destinate cuplului, rudelor și invitaților.

Piețele de aur din India sunt strâns legate de festivalurile tradiționale și de sezonul nunților, ultimul trimestru al anului fiind cel mai important. Festivalurile religioase Dhanteras și Diwali, combinate cu vârful nunților, fac din această perioadă cea mai profitabilă a anului.

Variația trimestrială a cererii de bijuterii în 2025 reflectă sezonalitatea:

-Al patrulea trimestru: 145,3 tone (cea mai puternică perioadă a anului)

-Al treilea trimestru: 117,7 tone

-Al doilea trimestru: 88,8 tone

– Primul trimestru: 71,4 tone

În ciuda unei creșteri de 74% a prețurilor interne față de anul precedent, consumatorii au cheltuit o sumă record de 19 miliarde de dolari numai în ultimul trimestru, aducând cheltuielile lor anuale totale la 49 de miliarde de dolari. Această tendință evidențiază o schimbare calitativă în gospodării. Deși calendarul sărbătorilor rămâne neschimbat, preferințele se schimbă, vânzările de monede de aur aproape dublându-se față de anul precedent. Acest lucru sugerează că tradiția continuă.

Aur turcesc „sub pernă”

Turcia are o denumire specială pentru obiceiul său național de economisire: yastik altı, care se traduce prin „sub pernă”. Potrivit Ministerului Finanțelor din Turcia, gospodăriile din țară păstrează acasă aproximativ 5.000 de tone de aur, în valoare de aproape 600 de miliarde de dolari. Prin comparație, rezervele oficiale de stat sunt de 702,5 tone (date aprilie 2026).

Cea mai mare parte a acestei averi private provine și din căsătorii. Aurul dăruit la începutul vieții unui cuplu devine o plasă de siguranță împotriva monedei naționale, care se depreciază constant.

Familiile din Turcia controlează de aproximativ șapte ori mai mult aur decât banca lor centrală, ignorând anii de campanii guvernamentale care le îndemnau să își transfere economiile în sistemul bancar.

Ziua Zeului Bogăției în Vietnam

Familiile din Vietnam formează cozi nesfârșite în a zecea zi a Anului Nou Lunar pentru a cumpăra aur care să le aducă noroc. În timpul sărbătorii din 2026, cumpărătorii din Hanoi au așteptat afară în ploaie de la ora 4 dimineața.

În ciuda dublării costurilor, publicul cumpărător a fost prezent în mod constant. Mulți și-au limitat volumul achizițiilor, alegând bucăți cu o greutate mai mică.

Anul acesta a marcat și tranziția digitală a obiceiului. Piața aurului electronic a dominat festivalul, transferând o parte semnificativă a așteptării către aplicații speciale, fără a altera însă esența tradiției.

Noul obicei al aurului în China

Cumpărătorii din China continuă să manifeste un interes nediminuat pentru aur, dar preferințele lor se schimbă radical. În 2025, consumatorii chinezi au achiziționat 431,7 tone de lingouri și monede, depășind pentru prima dată în analele înregistrărilor Consiliului Mondial al Aurului cele 360,1 tone de bijuterii.

Cu doar un an mai devreme, situația pieței era complet inversată:

– Bijuterii (2024): 479,1 tone

– Lingouri și monede (2024): 336,2 tone

Acest impuls s-a intensificat și mai mult în 2026, cererea de lingouri și monede din China atingând un record de 207 tone numai în primul trimestru.