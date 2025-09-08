„Fantoma” cu mașină de Formula 1. După o „vânătoare” de șase ani, poliția cehă a reușit să prindă un șofer care apărea din când în când cu bolidul pe autostradă

Poliția din Republica Cehă a arestat în cele din urmă șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese văzută pe autostradă în numeroase rânduri începând din 2019, scrie BBC.

Mașina de curse roșie, decorată în întregime cu sigla Ferrari, a fost urmărită până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce ultima apariție a fost semnalată poliției.

Duminică dimineață a apărut un videoclip în care se vedea mașina de Formula 1 circulând pe o autostradă și oprindu-se pentru a alimenta la o stație de benzină.

Șoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost arestat la domiciliul său și reținut după ce a refuzat inițial să coboare din vehicul. Imaginile video obținute de presa locală îl arată stând în mașină în fața garajului său, certându-se cu ofițerii și spunând că aceștia încălcau proprietatea privată.

În cele din urmă, el a cedat și a acceptat să fie dus la secția de poliție pentru a fi interogat, purtând în continuare costumul roșu de pilot de curse și casca.

Fiul acestuia a declarat presei locale că la casa șoferului au venit câteva zeci de mașini de poliție și un elicopter, ceea ce el a calificat drept o reacție disproporționată „la o presupusă încălcare a regulilor de circulație din partea noastră”.

O problemă veche de șase ani

Poliția a reușit să vorbească pentru prima dată cu șoferul fantomă de Formula 1 în 2019, când au început să apară online imagini și videoclipuri cu mașina pe autostradă.

Au localizat vehiculul și l-au interogat pe proprietarul său, care a negat că ar fi condus vreodată pe autostradă. Nu este clar dacă este vorba despre aceeași persoană pe care poliția a arestat-o acum. Deoarece șoferul purta cască în videoclipuri și fotografii, acesta nu a putut fi identificat, iar poliția nu a putut continua ancheta.

Mașina nu este în realitate una de Formula 1 și nu este o Ferrari, ci o Dallara GP2/08 – o mașină de curse dezvoltată de producătorul italian Dallara pentru a fi utilizată în seria GP2, o serie de calificare pentru Formula 1.