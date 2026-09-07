„Fără șopârle”, condiția pusă de AUR pentru negocieri cu PSD. Cele două variante menționate de Gheorghe Piperea

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a afirmat, la Digi24, că partidul său este dispus să negocieze cu PSD formarea unui nou guvern, însă aceste negocieri ar trebui să fie oficiale, „fără șopârle”, precum în cazul desemnării lui Adrian Veștea. Pentru ca un acord să fie încheiat, Piperea a spus că este necesară respectarea unor condiții puse de AUR.

„Teoretic, pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă, negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor, sub nicio formă cu «șopârlele» care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea”, a declarat Gheorghe Piperea.

Potrivit acestuia, negocierea trebuie să pornească de la premisa că AUR va fi cooptat la guvernare, o altă condiție fiind legată de persoana viitorului prim-ministru.

„Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns «da» din partea noastră și atunci se va face guvern, sau un răspuns «nu», dacă condițiile pe care le punem sunt respinse”, a mai spus europarlamentarul AUR.

PSD vrea un guvern în jurul său

Deși susțin că varianta unui guvern în jurul PSD este cea mai probabilă, liderii social-democrați nu au rezolvat încă problema majorității care să asigure votul în parlament.

„Nu s-a schimbat nimic de la Sinaia (când s-a întâlnit conducerea PSD înaintea sesiunii parlamentare – n.r.)”, au declarat surse social-democrate.

Ca să treacă de testul Parlamentului, noul guvern are nevoie de minimum 233 de voturi.

PSD a încheiat acorduri de colaborare cu două grupuri desprinse din POT și SOS România, adică PACE și UPR. Împreună, strâng 152 de voturi. De data aceasta, social-democrații mizează și pe cele 31 de voturi de la UDMR pentru instalarea noului guvern, susțin surse din PSD. Oficial, UDMR s-a coordonat cu PNL și USR, până acum.

Alături de UDMR, PSD vrea si voturile și deputații minorităților naționale, 17 la număr. De asemenea, social-democrații se bazează și pe susținerea a cel mult 16 parlamentari liberali care l-au susținut și pe Veștea.

Acestor 216 parlamentari li se mai pot adăuga și câțiva de la AUR, însă cu condiția să părăsească grupul parlamentar. Cu aproximativ 15 dintre acestia, susținerea pentru viitorul Guvern ar ajunge la 231 de voturi, care ar putea fi strânse de la parlamentari neafiliați.