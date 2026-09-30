Fǎrǎ toalete în curtea şcolii! Inside Social lanseazǎ proiectul bLoo

În România anului 2026, mii de elevi încă merg prin frig la veceul din curtea școlii. Asociația Inside Social ia atitudine şi lanseazǎ proiectul bLoo, un program național de renovare și reamenajare a grupurilor sanitare pentru școlile din România care încǎ au toaleta în curte.

Lansarea proiectului a avut loc pe 5 Septembrie în cadrul petrecerii iubi40plus unde petrecăreți responsabili au umplut ringul de dans al clubului Apollo puși pe fapte bune. Andreea Marin, Paula Herlo, Ioana Ciurlea, Florin şi Cristina Dumitrescu s-au alăturat şi ei cauzei.

Donațiile au fost recompensate cu dedicații muzicale, cocktailuri albastre create de barmanii Apollo sau broșe din ceramică realizate de ceramista Diana Vasilescu special pentru proiectul bLoo. Voluntarii au oferit tuturor donatorilor suluri de hârtie igienicǎ ca simbol al unui drept fundamental la care mii de elevi din România încǎ nu au acces: dreptul la igienǎ.

Mobilizarea de pe ringul de dans a atras sprijinul proiectului rezidențial HORIZON CITY, care devine partener al asociației Inside Social, oferind 100.000 de euro pentru susținerea activităților și extinderea programului bLoo la nivel național.

„Responsabilitatea oricărei companii nu se oprește la ceea ce construiește, produce sau vinde, ci continuă prin felul în care alege să contribuie la lumea din jur. Atunci când sprijinim copiii, putem schimba traiectoria unei vieți și, prin ea, viitorul unei comunități și a unei generații. Un copil care se dezvoltă în condiții mai bune, care se simte respectat, în siguranță și susținut, are șansa să devină adultul care va duce mai departe această schimbare. România de peste 20 sau 30 de ani se construiește prin alegerile pe care le facem astăzi pentru copiii acestei societăți”, declară CĂTĂLIN APETRI, reprezentantul HORIZON CITY (https://www.horizoncity.ro), CEO și Fondator al CGA Home Consulting și Director de Dezvoltare pentru România al investitorului Ghai Sant Ram.

„Prin bLoo, vrem să încheiem definitiv epoca veceului din curte în școlile din România. Faptul că am strâns acești bani pe ringul de dans și că am găsit în Horizon un partener care împărtășește aceeași viziune ne arată că design-ul care face bine unește oameni și schimbă realitǎți”, declară Omid Ghannadi și Alina Vîlcu, fondatorii asociației Inside Social.

Ce urmează pentru bLoo?

Cu fondurile adunate și sprijinul proiectului rezidențial HORIZON CITY, bLoo intră direct în faza de execuție, cu primele şantiere demarate în județul Giurgiu pe 7 Septembrie. Continuǎ identificarea şcolilor şi liceelor cu nevoi urgente de reamenajare a grupurilor sanitare şi comunicarea progresului lucrǎrilor. Printre alte companii care s-au alaturat proiectului, este si compania CWP Europe, ce vor oferi sustinere proiectelor din judetul Galati. Proiectul bLoo rămâne deschis pentru noi parteneri corporate, donații individuale și voluntari care doresc să se alǎture cauzei “Fǎrǎ toalete în curtea şcolii”.

Despre Inside Social

Inside Social este o comunitate de designeri și profesioniști din industriile creative. Credem în designul care face bine — cel care unește oameni, oferă demnitate și creează spații care vindecă și susțin comunitățile. Inside Social se implica in proiecte unde designul si arhitectura facute la nivel de performanta pot aduce schimbari benefice in comunitate.

Website: https://insidesocial.ro/bloo | Instagram: @inside_social

Articol susținut de Inside Social