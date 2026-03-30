Fără vin și bere pentru copiii de 14 ani din Germania. Guvernul a luat în vizor o excepție legală veche de decenii

Ministrul german al tineretului a elaborat un proiect de lege care elimină prevederea legală ce le permite copiilor cu vârste de 14 și 15 ani să cumpere și să consume alcool atunci când sunt însoțiți de părinți, a relatat luni DPA.

Germania, o țară cu legi relativ permisive pentru consumul de alcool al minorilor, vrea să elimine o reglementare introdusă în 1952, care le permite copiilor să consume bere și vin sub supravegherea părinților încă de la vârsta de 14 ani.

Miniștrii sănătății din mai multe landuri germane au cerut o interdicție în acest sens încă de anul trecut, iar ministrul federal al tineretului, Karin Prien, a inclus măsura într-un proiect de lege privind bunăstarea copiilor și tinerilor.

Conform proiectului, această posibilitate legală a copiilor de a consuma alcool sub supravgherea părinților „slăbește protecția tinerilor împotriva pericolelor abuzului de alcool și, prin urmare, contrazice obiectivele guvernului federal de a îmbunătăți prevenirea dependenței”.

„Excepția din Legea privind protecția tinerilor, care permite consumul sau achiziționarea de băuturi alcoolice de către tinerii de 14 și 15 ani însoțiți de o persoană cu răspundere părintească, va fi eliminată”, mai scrie în proiect.

Discuții cu experții din industrie

Inițiativa urmează să fie discutată cu experți din industrie, iar pentru a se materializa are nevoie de aprobare atât din partea guvernului federal, cât și din partea parlamentului, așa că nu este clar deocamdată când va intra în vigoare.

Un sondaj citat de Deutsche Welle în martie 2025 arăta că aproape două treimi dintre germani consideră că adolescenților cu vârste de 14 ani ar trebui să li se interzică să consume alcool.

Conform cercetării realizate de Forsa, la comanda companiei germane de asigurări de sănătate Kaufmännische Krankenkasse, puțin peste jumătate dintre germani considerau totodată că vârsta legală pentru achiziționarea de bere și vin ar trebui să crească la 18 ani, de la 16.

