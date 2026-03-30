Farmacist din București, acuzat de o fraudă cu medicamente de peste 2 milioane de euro

Un farmacist șef de la Centrul Medical de diagnostic, tratament ambulatoriu și medicină preventivă (CMDTAMP) din București este acuzat de procurori de o fraudă cu medicamente de 11 milioane lei (peste 2 milioane euro), au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Pe site-ul centrului, CMDTAMP apare sub antetul Academiei Române.

În acest caz, procurorii Parchetului Tribunalului București și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au făcut percheziții luni, ancheta fiind deschisă pentru „administrarea defectuoasă a stocului de medicamente”.

Parchetul a anunțat că un farmacist șef a fost plasat sub control judiciar,, pentru infracțiunile de gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, în formă continuată, și uz de fals, în formă continuată.

„În perioada 01.02.2016 – 23.10.2024, în calitate de farmacist-șef în cadrul unei instituții publice, în exercitarea atribuțiilor de serviciu având ca obiect administrarea stocului de medicamente, a pricinuit o pagubă persoanei vătămate în valoare totală de 11.292.767,93 lei, din care 10.346.231,99 lei reprezentând un stoc de medicamente lipsă și 946.535,94 lei – un stoc de medicamente expirate, aflate în gestiunea sa. Totodată, în perioada 31.12.2015 – 09.12.2022, în calitate de președinte al comisiilor de inventariere pentru anii 2015-2022, pentru a ascunde lipsurile din gestiune și faptul că o parte din produse erau expirate, a falsificat procesele-verbale de inventariere a medicamentelor și produselor farmaceutice, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că bunurile aflate în gestiune corespund situației contabile și că sunt respectate termenele de valabilitate”, a transmis Parchetul într-un comunicat de presă.

De asemenea, procurorii au pus sechestru asupra a două imobile și asupra unui autoturism ale farmacistului, până la concurența sumei de 11.292.767 lei.